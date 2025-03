Mauro Icardi volvió a cambiar su foto de perfil de Instagram y generó revuelo

La historia entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez sigue sumando capítulos y generando revuelo en redes sociales. Esta vez, el futbolista del Galatasaray sorprendió con un gesto que muchos interpretaron como una provocación directa a su expareja. En el último tiempo, el jugador está cumpliendo todo lo que le dijo a Wanda que iba a hacer si se alejaba de él, principalmente ponerse de novio con la China Suárez, con quien engañó a su esposa en 2021. En esta ocasión, Icardi cambió su foto de perfil en Instagram por una imagen en la que aparece junto a la actriz y Tano, el perro que compartió con Wanda durante su matrimonio.

Desde hace días, la cuenta de Mauro está repleta de imágenes y videos junto a la actriz de Casi Ángeles, dejando en claro su nueva relación. Aunque nunca mencionó explícitamente a Wanda, sus publicaciones han sido tomadas como indirectas hacia la conductora. La nueva foto de perfil no fue la excepción. En la imagen, él y la China posan abrazados frente al mar de Mármara, acompañados por el mastín napolitano que vivió con su exesposa y sus hijas. Esta no es una foto nueva: ya había sido publicada por el delantero días atrás con la frase “Caminando juntos, creando recuerdos”, un mensaje que muchos vieron como una clara referencia a su pasado con Wanda.

El detalle de Tano en la foto generó una fuerte reacción en redes. No solo por la inesperada aparición del perro, sino porque la animadora había hecho un reclamo público en enero sobre el paradero de sus mascotas. En ese entonces, expresó su angustia por los animales que quedaron en Estambul, mencionando que sus hijos los extrañaban y que no tenía información clara sobre su ubicación. “Estamos tratando de recuperarlos. Creo que están en una guardería, pero no sabemos bien. Los chicos extrañan a sus perros y sus gatos”, escribió en sus historias de Instagram.

Tras el cambio de foto de perfil del futbolista, las redes estallaron con comentarios en su mayoría irónicos y críticos. Muchos usuarios interpretaron la imagen como una burla hacia Wanda y su reclamo por los animales, aunque también como un gesto negativo hacia la China. “Ni el perro la quiere, pobrecito”, “Pobre perro, quiere escapar”, “Se ríen de Wanda pidiendo la custodia del perrito”, “La cara del perro… ni la soporta”, fueron algunos de los mensajes que inundaron las publicaciones del futbolista.

El mastín napolitano no es un detalle menor en esta historia que parece lejos de llegar a su punto final. Durante el matrimonio de la conductora y el deportista, el perro era considerado parte de la familia, acompañándolos en sus viajes y en su vida cotidiana. Sin embargo, tras la separación y el escándalo mediático que siguió, el gigante perro pasó a ser un nuevo punto de disputa entre la expareja. La aparición del animal junto a la exintegrante de Casi Ángeles solo avivó el fuego de la polémica.

Lo cierto es que la presentadora no ha hecho comentarios directos sobre la imagen, pero la controversia alrededor de su pedido por los animales sigue latente hace tiempo. La empresaria dejó en claro semanas atrás que sus hijos extrañaban a sus mascotas y que estaba haciendo todo lo posible para recuperarlas, pero la aparición de Tano en brazos de Icardi y su nueva pareja parece haber sido un mensaje contundente.

Este nuevo episodio no hace más que sumar tensión a una historia que parecía haber cambiado de escenario, pero que sigue atrapando a los seguidores del triángulo mediático. El gesto de Icardi con su perro y su novia avivó el fuego de la polémica, dejando en claro que la separación con Nara todavía tiene muchos capítulos por delante.

Por su parte, Wanda continúa adelante en un intento de priorizar tanto su vida como los de sus pequeños, quienes también quedaron en medio de un culebrón cuyo capítulo final está lejos de llegar, al menos a la brevedad.