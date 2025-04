Max Verstappen firmó una impactante pole position en el GP de Japón

El neerlandés sacó a relucir todo su talento en Suzuka para superar a los dos McLaren, invencibles en la previa, y picará en punta en la tercera fecha de la Fórmula 1.

McLaren era número puesto para la pole position en Japón. La gran duda que flotaba en el ambiente de Suzuka era si sería Lando Norris u Oscar Piastri. Pero nadie, o casi nadie, dudad que la escudería de Woking ocuparía el primer cajón de salida y, probablemente, acapararía la fila inicial de largada del Gran Premio de Japón, tercera fecha de la Fórmula 1. Pero, claro, nada está dicho cuando en la pista hay un tal Max Verstappen. El neerlandés, con un Red Bull que se muestra inferior al MCL39, sacó a relucir todo su talento para conseguir una pole position sensacional.

Suzuka es un circuito de vieja escuela. Con curvas lentas, súper veloces, rectas, trazado angosto… Un lugar donde cualquier pequeño error se paga caro, un autódromo en el que los pilotos distintos sacan diferencia. Y, claro, mientras Norris sigue demostrando que le falta ese salto final para meterse en el selecto grupo de los elegidos (cometió varios errores chicos, pero importantes), al tetracampeón del mundo se sobra. Y en esa vuelta final de clasificación el neerlandés redondeó un trabajo sensacional para conseguir su 41ª pole en F1, la cuarta consecutiva en Suzuka.

Verstappen viene remando con un RB21 indócil, difícil de llevar y que ya se devoró a Liam Lawson en apenas dos carreras. Pero Max es distinto, único y saca agua de las piedras. Así, en la complicada carrera de Australia, bajo el diluvio, logró rescatar el segundo puesto porque no falló, cuando Piastri sí lo hizo. En China sacó lo que pudo de su Red Bull para ser cuarto y quedar segundo en el Mundial, a ocho puntos de Norris. Max no se quedó de brazos cruzados en las dos semanas de intervalo entre Shanghái y Suzuka, se puso a trabajar junto con los ingenieros de Red Bull.

Su plan inicial de pasar unos días de intimidad con su esposa Kelly Piquet, quien está a punto de dar a luz al primer hijo del matrimonio, tuvo un corte: Max viajó a Milton Keynes el jueves 27 de marzo a trabajar todo el día en la fábrica, hurgando en los datos para tratar de encontrar el rendimiento del auto. Su avión estaba listo en el aeropuerto por si debía viajar de urgencia de vuelta al principado ante algún llamado que le avisara de trabajo de parto. El encuentro se hizo en el medio de la convulsión que se generó por la degradación de Lawson a Racing Bulls, situación que a Max no le gustó ni un poco. “El problema es el auto”, gritó.

Y llegó a Japón sin una solución aparente. La sospecha se convirtió en realidad al salir a girar. Todo el viernes sufrió con un auto de cola muy suelta, que le costaba meter en las curvas y no tenía buena tracción. Mientras tanto, los McLaren se prestaban el liderazgo. Hasta que llegó la clasificación, el momento caliente, donde hay que sacar a relucir todo. Y mientras Norris se equivocaba en la curva 7 en su primer intento lanzado de Q3 y quedaba lejos, Max volaba.

Y en el final marcó 1m26s983 (nuevo récord del circuito) y tenía el 1. Cerró Norris y quedó a ¡12 milésimas! Nada, el canto de una uña, pero no pudo con Max, otra vez. Y Piastri quedó a 32 milésimas. La explosión de Verstappen cuando le avisaron por radio que tenía la pole fue elocuente del momento que vivió, y vive, por un auto que sabe que es inferior a McLaren.

Claro, este domingo tendrá una más difícil: aguantar los embates de la armada de McLaren. Será dos contra uno, porque por más cambio de pilotos que hagan, Verstappen está solo otra vez (Yuki Tsunoda largará 15º). “No fue una clasificación fácil, en cada tanda hicimos alguna mejora y en la última vuelta fue sobre el límite. Fue muy reconfortante. Es muy bueno estar en la pole para mañana (por este domingo), será difícil contener a los McLaren, tal vez haya algo de lluvia. Trataremos de hacer lo mejor”, dijo Max.

Tal vez la lluvia sea el mejor amigo de Verstappen para poder refrendar con victoria esa pole position que no lograba desde el GP de Austria de 2024. Desde entonces, pasaron 15 carreras sin que el campeón pudiera ganar una clasificación. El lapso no es casual, está a la par con la caída de rendimiento del Red Bull, primero con el RB20 del año pasado y que tuvo continuidad en el RB21 de 2025. En ese período se las arregló para vencer en dos carreras (San Pablo y Qatar) y alzar otro título. Claro, Max es distinto y está en otro nivel, como lo demostró en la clasificación de Suzuka.

Más atrás, y más lejos, quedaron Charles Leclerc (cuarto, a 316 milésimas) y la dupla de Mercedes, con George Russell y Kimi Antonelli. Lewis Hamilton tuvo una decepcionante clasificación y quedó octavo, detrás del sorprendente Isack Hadjar, a 627 milésimas. Todos, lejos de Verstappen y los McLaren.