Max Verstappen fue inalcanzable en Japón y volvió a la victoria en F1

El neerlandés construyó su éxito desde la clasificación del sábado y la cerró con una carrera sin errores para sostener a los dos poderosos McLaren que completaron el podio.

“Fue una carrera perfecta, nunca hay que darse por vencido”, fue el mensaje por radio de Christian Horner, director de Red Bull, a Max Verstappen después de ganar el Gran Premio de Japón, tercera fecha de la 76ª temporada de Fórmula 1. “Continuaremos empujando”, fue la respuesta del tetracampeón. Si hay algo que está absolutamente claro en el Mundial es que el neerlandés jamás bajará los brazos. Su espíritu competitivo y su hambre por ganar no conoce de concesiones, a pesar de ya tener cuatro títulos en el bolso. En Suzuka no logró una victoria más, fue especial. Es cierto, la carrera fue soporífera, de las más aburridas de los últimos tiempos, pero para Max tiene un valor enorme.

En el conjunto de motivos que le otorgan un peso específico a este triunfo entra que pudo hacer ganar a su indócil RB21. La casi nula degradación de neumáticos que hubo en la pista japonesa fue el bálsamo necesario para un Red Bull que suele maltratar a las cubiertas. Y no fue sencilla la victoria, porque el viernes, cundo todo empezó con los ensayos, el auto estaba lejos. Ya se había mostrado complicado y lejos de los McLaren en Australia y China y en la búsqueda de encontrar el camino correcto de desarrollo hasta se organizó una reunión de urgencia en la base del equipo, en Milton Keynes. Ya en Suzuka, los ingenieros y Max dieron vuelta el Red Bull para mejorar el rendimiento. “Pusimos el auto patas para arriba en el fin de semana”, confesó Horner el sábado después de la clasificación. Se modificó la distribución de peso, el equilibrio aerodinámico, las barras antivuelco y hasta el nivel del alerón. Verstappen eligió un ala más descargada para ganar velocidad. En Red Bull no dejaron nada sin mover en busca de que el complejo RB21 tuviera una mejor ventana de rendimiento. Y lo lograron.

Todo ese trabajo a destajo fue la piedra basal y fundamental para lograr la victoria: la clasificación. Esa pole mágica que consiguió Verstappen fue absolutamente clave para que el neerlandés pudiera celebrar su victoria. Una vuelta de antología, sacada del enorme e inagotable talento que tiene y a la que se sumó los pequeños, pero constantes errores de Lando Norris, especialmente en los momentos clave. El inglés falló en clasificación, Oscar Piastri también tuvo en yerro y eso es muchísimo si el objetivo es vencer a un piloto que no se equivoca nunca.

Otro motivo que enaltece el éxito fue justamente vencer a los dos McLaren. La escudería de Woking es, en el arranque del 2025, el equipo a vencer. Si bien sus pilotos prefieren acusar a los que opinan eso de que hablan “tonterías”, los MCL39 lo demuestran en el ritmo. Pero esos pequeños errores del sábado condenaron a las máquinas anaranjadas a perseguir a Verstappen durante toda la anodina carrera. Siempre estuvieron cerca, pero nunca pudieron atacar ni terminar de ser una amenaza para el Red Bull. Algo quedó claro después de Japón: Piastri y Norris no cederán un ápice en la pelea interna porque ambos tienen en mente el mismo objetivo, el título. Eso es aceptado por los popes de la escudería, quienes terminaron perdiendo la posibilidad de enhebrar el tercer éxito en fila que podría haberse dado si utilizaban dos estrategias diferentes, pero eso significaba sacrificar a alguien. Resultado: optaron por hacer lo mismo con los dos y presenciar en el podio como los de Milton Keynes se llevaban el trofeo más grande. Ni siquiera aceptaron el pedido, que llegó en modo de pregunta, que hizo Piastri de pasar a Norris para ir a la caza de Max. El australiano iba más rápido que el inglés, pero los que mandan no lo dejaron. Conclusión: un equipo con corredores con el mismo objetivo, con jefes que ya mostraron varias veces una blandura extreman a la hora de tomar decisiones antipáticas es el combo ideal para que Verstappen, con menos potencial, surja como lo hizo en Japón.

Como si faltara algo para agrandar el valor del éxito, Max cortó el peor arranque de temporada desde 2020. En aquel año signado por la pandemia, el tetracampeón tardó hasta la quinta fecha para lograr su primera victoria en el torneo. Desde entonces, siempre venció en la primera o en la segunda o en ambas (2024). Este año llevaba dos sin triunfar y en China finalmente logró el éxito.

El campeón volvió a ganar, sumó su 64º éxito y el cuarto en fila en Japón. La victoria fue un aviso para todos de que su objetivo es volver a ser campeón, lograr la quinta corona en fila con Red Bull. Y mostró que es posible a pesar de no tener todo el potencial que tiene McLaren. De hecho, Yuki Tsunoda, su flamante compañero que reemplazó al degradado Liam Lawson (tras dos carreras) fue 12º tampoco logró sumar, lo mismo que había pasado con el neozelandés. Verstappen está solo, contra todos y les gana. “Nunca hay que darse por vencido”, le dijo Horner después de cruzar la meta. No hace falta ni decírselo.