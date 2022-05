Max Verstappen ganó el GP de Miami y asecha a Charles Leclerc en la lucha por el título de la F 1

Compartir

Charles Leclerc (Ferrari) largó primero en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y mandó en las primeras vueltas en la carrera válida por la quinta fecha de la temporada, Pero el monegasco luego perdió el mando a manos de Max Verstappen (Red Bull) y el campeón mundial pasó a liderar la competencia.

El monegasco comanda las acciones en el flamante circuito de La Florida, aunque sabe que debe cuidar sus neumáticos bajo una alta temperatura. Los punteros están con el compuesto medio y la estrategia plateada por Pirelli (proveedor) es a una parada.

Sin embargo, en las primeras vueltas Verstappen mostró su potencial y redujo las diferencias con Leclerc, que sufrió el desgaste en su goma delantera derecha y perdió adherencia, que genera una carencia de velocidad porque el coche no tracciona de forma ideal. Antes de cumplir el noveno giro el neerlandés se puso a menos de un segundo y pudo activar el DRS y en el ingreso a la recta principal se le puso a la par y dio cuenta del corredor de Ferrari.

Verstappen aprovechó su resguardo en los neumáticos que no sufrieron en su auto como el de la Ferrari y el neerlandés le sacó más de dos segundos en la punta al monegasco. Esa distancia se amplió a 3,5 segundos en la vuelta 18 y el campeón mundial se alejó en la punta.

Fue en el giro 25° en el que Leclerc hizo su detención y le pusieron gomas con el compuesto duro. La estrategia de la mayoría fue llevar a cabo una sola parada. Dos vueltas más tarde Verstappen cumplió con su detención y le colocaron el mismo compuesto.

En tanto que Carlos Sainz (Ferrari) quedó como líder temporal hasta que hizo su parada. Sergio “Checo” Pérez (Red Bull) también se detuvo y Verstappen recuperó la vanguardia de la carrera.

Más tarde Verstappen impuso un ritmo contundente y enfrió el trámite de la competencia. No hubo emociones en la lucha por la punta ya que el neerlandés se siguió alejando y como referencia le sacó más de siete segundos de diferencia a Leclerc.

Aunque el impacto llegó en el giro 41° cuando se tocaron Pierre Gasly (Alpha Tauri) y Lando Norris (McLaren), quien terminó contra el muro, sin consecuencias físicas para el inglés, pero con su auto muy dañado. La carrera fue neutralizada y se reinició en la ronda 46 en la que Verstappen pudo mantener la punta.

A falta de siete fechas Valtteri Bottas (Alfa Romeo), que era quinto, perdió terreno ya que casi se pegó y fue superado por los pilotos de Mercedes, Lewis Hamilton y George Russell, que dio cuenta del séptuple campeón mundial.

En tanto que en la lucha por la punta Leclerc redujo la diferencia y quedó a menos de un segundo de Verstappen e intentó el sobrepaso, pero no pudo conseguirlo. Mientras que Checo Pérez, que puso gomas medias en la neutralización, quiso superar a Sainz.

En el giro 55, Mick Schumacher (Haas) lo tocó a Sebastian Vettel (Aston Martin) en la primera curva y el cuádruple campeón mundial quedó a afuera de carrera.

Es estima que 250 mil personas habrán presenciado el evento en Miami, ciudad que recibirá un impacto económico de 400 millones de dólares. Es la primera de las dos carreras que tiene Estados Unidos en esta temporada ya que el otro Gran Premio tendrá lugar a finales de año, entre el 21-23 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

