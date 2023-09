Maxi Guidici rompió el silencio luego de su internación y habló de Juliana Díaz

Después de la internación de urgencia de Maxi Guidici en la madrugada del viernes, el exparticipante de Gran Hermano rompió el silencio. Ya en su casa, acompañado por su mamá que viajó desde Córdoba para estar a su lado, Maxi se refirió a su exnovia Juliana Díaz. Cabe recordar que el exhermanito tuvo que ser hospitalizado luego que su expareja y su amigo del reality Alexis Conejo Quiroga lo encontraran semidormido en su departamento producto de la ingesta de un blister de pastillas tranquilizantes. Ante ese panorama y preocupada por los mensajes que Maxi le había enviado a su celular un rato antes, la joven llamó a la policía y ya con la presencia del SAME decidieron trasladarlo hasta el Hospital Ramos Mejía. Unas horas después, le dieron el alta y el cordobés se instaló en un principio en la casa de Juliana. Durante el viernes pasado, al aire de LAM (América) tanto la participante de Bailando 2023 como el Conejo Quiroga, dialogaron con Ángel de Brito y brindaron detalles de lo que había ocurrido. En ese momento, Juiana se quebró en llanto al contar que muchas personas la acusaban por lo que le había ocurrido a su exnovio. “Yo no hice nada, a Maxi lo quiero con todo mi corazón, si le llega a pasar algo me muero, y aunque ya no somos pareja, lo sigo queriendo”, manifestó visiblemente conmocionada. Durante la tarde de este sábado, Maxi dejó un mensaje para todas las personas que se preocuparon por él durante estos días. A través de su cuenta oficial de Instagram, el cordobés mostró primero el agradecimiento para con sus seguidores. “Hola toda la gente hermosa que se preocupó por mí. No hablen más con nadie que no sea yo… o el Cone. En breve hago un video contando todo”, comenzó escribiendo Maxi a través de un corto mensaje en el que podían leerse las letras blancas sobre un fondo negro. “Juli no hizo nada malo, ¡nada!. Es una muy buena persona que formó parte de una etapa linda de mi vida”, dijo con el objetivo de desligar a la joven de cualquier tipo de responsabilidad sobre sus actos. Más adelante, se explayó un poco más sobre el vínculo que lo une en este momento a Juliana. “Ya sin idas y vueltas. Esa Juli ya no forma más para nada para mí”. Para concluir se despidió con la promesa de aclarar los hechos por medio de un video. “En breve hago un video. Los quiero mucho mucho”, cerró Maxi con un emoji de un corazón rojo que contrastó con el fondo oscuro. El paso de Maxi por Gran Hermano dio que hablar. Si bien se enamoró de Juliana desde el comienzo, apenas a pocos días de haber ingresado, luego su humor fluctuó de acuerdo a las entradas y salidas de su novia, quien fue nominada en las primeras galas, reingresó y fue expulsada a los pocos días por revelar información del exterior. Por ese entonces se lo vio llorando y hasta amenazó con abandonar el juego, aunque resistió y se llevó de premio un auto que ganó en un juego de competencia entre los hermanitos. Finalmente, se reencontró con su amor afuera de la casa más famosa del país. Por esos días, se fueron a vivir juntos, teniendo en cuenta además que ambos son del interior, Maxi es oriundo de Córdoba y Juliana de Venado Tuerto, en Santa Fe. Entonces según ellos mismos comentaron, había sido lo más lógico alquilar una vivienda entre los dos. Sin embargo, a comienzos de abril de este año sus seguidores se sorprendieron con la declaración de Juliana sobre la separación de la pareja. “Estos días con el negrito vamos a estar un poco separados. Él tiene una propuesta muy linda en Córdoba y yo en Baires. Así que ojalá salga todo bien”. Pero después de unos meses, más precisamente a principios de septiembre, cuando a la joven le ofrecieron participar del Bailando 2023, el ciclo de Marcelo Tinelli, ellos se habían dado una segunda oportunidad. Al respecto, Maxi había dicho: “Siempre nos llevamos bien, no nos dejamos de llevar nunca, el amor siempre estuvo y está, así que reconstruyendo en un proceso pero todo bien, la verdad que nunca estuvimos mal”.

