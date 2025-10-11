Maxi López compartió una tarde de cine con Constantino y Benedicto

Maxi López, instalado en Argentina desde hace varias semanas por su participación en MasterChef Celebrity (Telefe), aprovecha cada minuto libre fuera de las grabaciones para priorizar la vida familiar con sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, nacidos de su relación con Wanda Nara. Mientras la empresaria optó por una escapada a Misiones junto a sus dos hijas menores, Maxi se hizo cargo de la logística y la diversión cotidiana de los tres varones.

Este sábado, con Valentino aún en plena recuperación tras una cirugía de rodilla realizada dos semanas atrás, Maxi organizó un plan especial solo con Constantino y Benedicto. Padre e hijos se encontraron en el cine, un clásico infalible para una tarde distendida y la excusa perfecta para desconectarse y compartir risas lejos de cámaras y rutinas.

Ajeno al perfil público y al cruce de agendas habituales, el exfutbolista decidió registrar el momento: se lo ve junto a los chicos sentados en la sala, todos con gafas para proyección en 3D, sonriendo expectantes y preparados para disfrutar la película. La imagen, compartida en redes, refleja el costado más cercano y cómplice del empresario en su nueva etapa argentina.

De fondo, la salida al cine se vuelve un pequeño ritual de reencuentro familiar y una postal más dentro del álbum cotidiano, mientras la familia se adapta a los nuevos proyectos y desafíos personales en medio del movimiento de la televisión y los viajes de cada miembro del clan.

La noche anterior, el exfutbolista de River Plate brindó una entrevista a LAM (América TV) y allí se refirió no solo a sus vivencias en la cocina y el detrás de escena del reality, sino especialmente a la presencia de su exesposa y su nuevo novio.

Consultado sobre la dinámica dentro del programa y cómo es convivir nuevamente con Wanda en un espacio de trabajo, Maxi fue claro: “Es un ambiente familiero, está bueno. Hay alguna que otra suspicacia, pero la verdad que es como me lo contaron”. También reconoció que la presencia de sus hijos y de la propia Wanda resultó fundamental para aceptar la propuesta del reality en la Argentina: “Wanda, sí, y los chicos, también, porque obviamente, formar parte del elenco iba a requerir alguna semana más en el país y los chicos querían eso, ¿no? Entonces, por eso acepté también”.

A la hora de abordar otras cuestiones personales, Maxi optó por la cordialidad a la hora de hablar de Martín Migueles, el flamante novio de Nara, que ella presenta como el personal trainer: “En las cosas personales no me meto. A nosotros, como dije la otra vez, nos recibió bien en su casa, se porta bien con los chicos y la verdad que yo me he quedado con eso”.

Cuando le preguntaron por las causas legales que penderían sobre la cabeza de Martín, el exfutbolista decidió distanciarse del tema por completo, actitud que eligió la primera vez que habló de Migueles en el mismo programa: “En eso prefiero hacer no comment porque no estoy al corriente y son cosas muy personales“.

También aprovechó el espacio para dejar en claro su postura en cuanto al actual presente familiar, marcado por la batalla legal con Mauro Icardi y la pelea por la custodia de las dos pequeñas, es por esta razón que Maximiliano priorizó el bienestar de sus hijos: “Estoy en otra época. Me sigo con los chicos, tengo chicos en Suiza, tengo chicos acá… Vamos a seguir por esa línea que estoy tranquilo y la verdad que me gusta este momento y después de tanto tiempo, ¿no? O sea, la verdad que nos lo merecemos, un poquito de tranquilidad”.