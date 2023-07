Máxi López estaría viajando a la Argentina en medio del hermetismo por la salud de Wanda Nara

El exfutbolista y padre de los tres hijos mayores de la mediática anunció que estaba a punto de reencontrarse con Valentino, Constantino y Benedicto

Desde que se confirmó que Wanda Nara había ingresado el pasado miércoles a la Clínica Los Arcos con un dolor abdominal muy fuerte y que, en consecuencia, debió permanecer unas horas internada para realizarse una serie de estudios, los allegados a la mediática decidieron guardar total hermetismo con respecto a su estado de salud. Sin embargo, lo concreto es que la conductora de Masterchef canceló el viaje que tenía previsto realizar junto a su esposo, Mauro Icardi, y sus cinco hijos a Europa. Y, frente a esto, todo indica que Maxi López, padre de Valentino, Constantino y Benedicto, estaría volando a la Argentina para reunirse con los chicos que se encuentran acompañando a su madre.

El exjugador, que actualmente reside en Londres junto a su pareja, Daniela Christiansson, y su hija Elle, publicó una historia de Instagram con los tres varones que tuvo durante su matrimonio con la mediática y escribió junto a unos corazones: “Soon the Boyz”. De esta manera, dio a entender que en breve se reencontraría con ellos. Sin embargo, en la siguiente foto mostró que estaba en el VIP del aeropuerto esperando su vuelo, con lo cual quedó en claro que era él quien viajaba y no los chicos.

Minutos más tarde, López se mostró furioso con la compañía con la que iba a viajar porque le demoraron el vuelo. Y, a través de esta misma red social, expresó furioso: “Qué aerolínea de mier…que es @lufthansa, te roban el dinero cobrándote múltiples tickets, siempre delay en las conexiones. Si pierdo el vuelo para ir a ver a mis hijos les prendo fuego Frankfurt. El que avisa no traiciona”.

Paralelamente, Valentino utilizó sus redes sociales para compartir contenido en medio de la preocupación por la salud de la conductora. Fue a través de su historia de Instagram donde publicó una imagen que tomó desde el departamento de Nuñez donde actualmente vive junto a su mamá y sus hermanos, mostrando la vista desde su ventana. Allí se puede ver el Monumental, estadio del Club Atlético River Plate donde se desempeña en las inferiores y escribió únicamente tres puntos suspensivos, lo que podría hacer referencia a la posible consagración del equipo de Martín Demichelis como campeón de la Liga Profesional, tras el partido que disputará este sábado contra Estudiantes de La Plata.

La última aparición pública de Wanda había tenido lugar el domingo pasado en la ceremonia de los Premios Martín Fierro, a la que asistió junto a su marido, sus hijos mayores, las dos pequeñas de su relación con Icardi, Francesca e Isabella, y también su madre, Nora Colosimo, quien luego se quedó a cargo de las criaturas en la habitación. “Amo mucho este país, amo mucho a la Argentina. A veces me preguntan cuál es mi secreto y yo creo que en cada una de estas mesas tengo un amigo. Quiero agradecerles a los que hablan mal de mí, porque me hacen más fuerte, poderosa e indestructible”, dijo al alzarse con la estatuilla como revelación por su rol como jugado de ¿Quién es la máscara?.

Relacionado