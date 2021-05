Maxi López le propuso casamiento a su pareja Daniela Christiansson, tras siete años de relación

Compartir

En las últimas horas, Maxi López sorprendió con el mejor regalo de cumpleaños a su novia sueca Daniela Christiansson: le propuso casamiento y ella, por supuesto, aceptó emocionada. A través de Instagram, la pareja compartió el video del feliz momento.

El futbolista del Società Sportiva Sambenedettese subió una foto cuando brindaba con la modelo, mientras ambos lucían sus anillos al tiempo. En tanto, la sueca mostró la situación donde pasa de la sorpresa por ver el anuncio a la emoción al decirle a su amado que aceptaba su propuesta. Maxi y Daniela tienen una vida muy activa en las redes sociales, donde publican cada momento que comparten, incluyendo bromas.

En marzo López, con la excusa de estar en un “domingo sin fútbol”, posteó en las redes sociales el video de una broma que le realizó a su novia. Mientras le hacía creer que escondía un huevo en una botella con agua, le pidió a la modelo sueca que mirara por el pico. Fue entonces cuando apretó el envase con fuerza, empapando su cara. Al instante, imposibilitada de salir de su desconcierto, el joven el rompía en la cabeza el huevo que estaba escondido en su mano. Y se iba, dejándola sola ante la humillación de la treta que se presumía ingeniosa.

Pero así no lo creyeron los seguidores. Si bien muchos lo celebraron -como su ex compañero Nicolás Spolli-, otros tantos -la mayoría- calificaron la broma de imprudente. Y lanzaron comparaciones con Wanda e Icardi. Y Daniela aprovechó la oportunidad para poner en marcha su revancha contra la humillación.

En su caso, la broma constó de tres etapas. Y fue un tanto más elaborada. Primero le acercó una pequeña torta con forma de corazón para que su novio la desayunara, al comenzar su gran día, todavía con la bata puesta. Pero López apenas si probó bocado: el gusto le resultó insoportable. Y dejó la mesa entre risas, comprendiendo que le había llegado la hora.

Ya en la cocina, quiso sacarse el sabor desagradable con un vaso de agua. Christiansson le ofreció otra botella. No del todo convencido, tomó un sorbo; debió escupir lo tomado. Acto seguido, recibió el correspondiente huevazo en la cabeza. Todo esto entre risas, y con un diálogo que intercambió palabras en castellano, sueco e italiano. Pero que distinguió una frase: “Esta es la venganza”, se sincero el 9.

Recordemos que Maxi se casó por civil el 23 de mayo de 2008 con Wanda Nara, concretándose la ceremonia religiosa y la fiesta de boda el día 31 de ese mes, y con la que tuvo tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto.

El 6 de noviembre de 2013 se dio a conocer una separación del matrimonio luego de 5 años. A partir de ese entonces se causaría revuelo luego de que su compañero de club Mauro Icardi, a quien conoció en Sampdoria, se pusiera en pareja y hasta se casara con su ex mujer, en una acción que causó rechazo tanto en la prensa como en el medio futbolístico.

