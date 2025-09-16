Maximiliano Pullaro se manifestó en contra del populismo y el kirchnerismo, y a favor de una economía productiva

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en un encuentro de «Provincias Unidas», expresó una dura crítica a la gestión del kirchnerismo y a los «populismos económicos», argumentando que su resultado directo ha sido el aumento de la pobreza en la República Argentina. En un discurso que buscó diferenciarse de las propuestas ya existentes, Pullaro propuso una alternativa que mira hacia adelante, enfocada en la producción y en la mejora de las condiciones de vida de los argentinos.

Crítica a la gestión kirchnerista

Pullaro fue contundente en su diagnóstico sobre el kirchnerismo. Aseveró que, independientemente de si la gestión gusta o no, sus políticas «multiplicaron los pobres en la República Argentina». Esta afirmación, lejos de ser una simple opinión, se presentó como un hecho irrefutable que justifica la necesidad de un cambio de rumbo en el país.

La alternativa a Javier Milei

El gobernador santafesino también se refirió a la alternativa al modelo actual, mencionando específicamente al presidente Javier Milei. Pullaro argumentó que a la propuesta de Milei «se lo supera en función de la base de lo que está bien, trabajando para mejorar». Esto sugiere que la visión de Pullaro no es una ruptura total con lo existente, sino una mejora progresiva y una optimización de lo que funciona, en contraste con las posturas que proponen un cambio radical.

Un llamado a la economía productiva

El mensaje central de Pullaro fue un llamado a la acción y a un cambio de mentalidad. La única manera de avanzar, según él, es si «la República Argentina mira al interior productivo». Esta frase resalta la importancia de fortalecer la producción nacional y de enfocarse en las capacidades internas del país para generar riqueza y empleo, en lugar de depender de modelos externos o asistencialistas.

Una alternativa que mira hacia adelante

El gobernador de Santa Fe subrayó la necesidad de ofrecer a los argentinos «una alternativa que mire fundamentalmente el futuro y que mire fundamentalmente hacia adelante para no obligar a muchos argentinos a tener que mirar atrás». Esta visión se opone a la idea de revivir modelos del pasado y se centra en la innovación, el progreso y la construcción de un futuro más próspero.

El fracaso de los populismos económicos

Finalmente, Pullaro hizo hincapié en que su propuesta es la respuesta al fracaso de los modelos que «ya fracasaron por la aplicación de los populismos económicos». Esta declaración es una clara advertencia contra las políticas que, a su juicio, han demostrado ser insostenibles y perjudiciales para el desarrollo de la nación. La solución, en su opinión, no reside en la repetición de errores, sino en la adopción de un camino nuevo y productivo.