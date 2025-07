Maximiliano Salas: «Decidí irme por dignidad»

La novela de Maxi Salas sumó un nuevo capítulo: el jugador explotó en redes sociales con un contundente comunicado en el que ratificó su «desilusión» con el accionar de Racing en medio de lo que es su llegada a River Plate a partir de este segundo semestre de 2025.

El atacante dio su versión de los hechos en medio de las declaraciones cruzadas y no se guardó nada, contando detalladamente cómo fue el proceso de negociación con Racing, la famosa actualización de su contrato y utilizando una fuerte frase: «Decidí irme por dignidad».

«Cuando llegué a Racing lo hice libre, con el pase en mi mano. El contrato que tuve hasta hoy es el mismo que firmé en ese momento y nunca me dieron nada extra, nunca. Ya con la nueva dirigencia, reiteradas veces mi representante se acercó a pedir se me actualice mi salario y le dijeron «siga demostrando», eso de que «nunca nos poníamos de acuerdo» es totalmente mentira. Nunca me quisieron aumentar un solo peso y para mí eso también fue una desilusión, utilizando la misma palabra que el Presidente de Racing calificando la situación», puntualizó Salas.

«Jamás le di mi palabra a nadie, ni tampoco la mano. Eso es absolutamente falso. Cuando River me llamó (y a Racing también), días antes de viajar a Paraguay, todavía no me habían mejorado el contrato. Recién ahí se dieron cuenta de que yo «existía» y de que se les iba a complicar a ellos y me ofrecieron el nuevo contrato cuando ya había interés de River. Decidí irme por dignidad, tras su destrato durante meses», apuntó contra la dirigencia de la Academia.

Y cerró: «Sé que el hincha no tiene la culpa pero la dirigencia me hizo padecer todo este tiempo. Seguramente cometí muchos errores y pido perdón, pero no fui el único responsable en esta historia. Gracias a todos los hinchas que me bancaron en las buenas y en las malas. Gracias a Gustavo Costas y su CT. Gracias compañeros y trabajadores del club».