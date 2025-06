Máximo Kirchner no descartó reemplazar a CFK como candidato a legislador bonaerense

“Cuando uno tiene conducción, como es mi caso, está siempre preparado para asumir los roles que haya”, afirmó el diputado nacional, aunque aclaró: “Tenemos compañeros que pueden llevar adelante esa candidatura mejor que uno”.

El presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, habló tras la importante movilización en Plaza de Mayo en respaldo de Cristina Kirchner, tras la ratificación de su condena por la causa Vialidad. El diputado nacional no descartó asumir el rol de la ex mandataria como candidato a legislador en la tercera sección electoral de la Provincia de Buenos Aires.

En diálogo con C5N, el referente de La Cámpora señaló: «Cuando uno tiene conducción, como es mi caso, está siempre preparado para asumir los roles que haya. Igual tenemos compañeros y compañeras que pueden llevar adelante esa candidatura mejor que uno. No hay principios milagrosos, si tiene que haber hombres y mujeres con una firme convicción de asumir lo que son los intereses de la mayoría“.