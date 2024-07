“Máximo Kirchner y Guillermo Moreno juntos son la imagen de la falta de autocrítica en el peronismo”

El acercamiento entre Máximo Kirchner y Guillermo Moreno no pasó desapercibido entre quienes apuestan a que el peronismo se reconfigure para ser una alternativa de poder en los tiempos de La Libertad Avanza (LLA). Santiago Cúneo, periodista, escritor y ex precandidato a presidente, fue uno de los primeros en alzar la voz, en durísimos términos, contra la posibilidad de que de aquel encuentro, concretado hace un par de semanas, pueda derivar en una propuesta que compita con Javier Milei.

“Es una tragedia que la imagen de lo que debería ser el peronismo vuelva a ser la imagen del deterioro, la precarización, de la derrota, la desilusión, la falta de autocrítica y percepción de lo que debe ser un nacionalismo peronista del Siglo XXI”, señaló Cúneo.

El periodista señaló que la expresión “vamos a volver” es “una metáfora lamentable”. “Acá no tiene que volver nada, acá hay que empezar”. Para Cúneo, el peronismo debe adaptarse al siglo XXI, por una cuestión generacional: “El 60% del padrón electoral es sub 40”. Sobre el papel del ex secretario de Comercio del kirchnerismo, dio también reflejó una visión crítica. “Guillermo, que es mi amigo, está equivocado. Está confundido sobre lo que es su rol”, advirtió. En ese sentido, consideró que darle entidad a Máximo es un error: “Él niega la oportunidad de una reconciliación”.

El dirigente fue enfático al asegurar que la estrategia política que utilizó el Partido Justicialista para definir sus propuestas electorales en la última década fue lo que hizo implosionar al partido. “A lo largo del cristianismo, el dedo nos llevó al fracaso y trajo a Alberto Fernández y en definitiva a Javier Milei. Por eso, la apuesta de Moreno defrauda a todos a los que les generó expectativas porque apuesta al dedo de Cristina”, insistió.

Cúneo interpretó que la reunión entre el hijo de Néstor y Cristina Kirchner, y el ex funcionario nacional, obedece a un apoyo que La Cámpora brindó para el acto realizado en el estadio de Ferrocarril Oeste. “Lo están usando”, sostuvo Cúneo.

El periodista indicó a quiénes ve como camada de nuevos dirigentes peronistas, que puedan hablarle al electorado joven que votó masivamente a Milei en 2023, desde su interpretación, a modo de castigo a la política tradicional. “Tenemos que empoderar a los sub 50. Por ejemplo, Leonardo Nardini en provincia de Buenos Aires, en San Luis el intendente de Mercedes, Maximiliano Frontera, Facundo Moyano, Fernando Gray, existe una camada de jóvenes que representa un refresco del peronismo del siglo XXI que tiene el desafío de entender a una generación sub40, que pertenece a la era de la inteligencia artificial”. En contraste, Cúneo opinó sobre la confluencia de ex funcionarios del kirchnerismo, como Sergio Berni, Roberto Feletti, José Ignacio De Mendiguren. “Son una foto color sepia. Los ancianos ilustres, los que cobran una jubilación miserable, finalmente no pueden volver a ser representados por aquellos viejos dirigentes políticos. Es un geriátrico político. Nadie puede aspirar a que esa foto los vuelva a gobernar”. El periodista consideró que quien tiene autoridad para plantear su postura dentro del peronismo es el ex candidato a presidente de Unión por la Patria y ex ministro de Economía, Sergio Massa: “Es el único que puede hablar, impidió el helicóptero de un gobierno fracasado y patético, de fiestitas en Olivos mientras Cristina Kirchner votaba por el aborto”. Santiago Cúneo expresó su enojo luego de trascender la cena secreta que mantuvieron semanas atrás Máximo Kirchner y Guillermo Moreno.

El diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, mantuvo un encuentro reservado con el ex candidato presidencial, en el que hablaron de política, del peronismo y, sobre todo, de la marcha de la economía y la gestión del presidente Javier Milei.

El encuentro fue antes del cónclave de economistas de todas las extracciones del peronismo que promovió el ex secretario de Comercio. “Hace quince días me junté con Máximo Kirchner. Lo vi muy bien, centrado, con ideas claras, me quedé con una muy buena impresión”, dijo Moreno.