Mayans acusó a la oposición de actuar como una «máquina de impedir»

El presidente del Interbloque de senadores y senadoras del Frente de Todos, José Mayans, acusó, a la oposición macrista-radical de actuar como una verdadera “máquina de impedir” y la desafió a aportar alguna idea superadora para pagar “el desastre que dejaron” con la deuda pública.

De esa manera, el también presidente del bloque Frente Nacional y Popular, respaldó el proyecto del oficialismo de creación de un fondo exclusivo para pagar la deuda con el FMI con recursos provenientes de capitales y bienes no declarados de argentinos en el exterior, al cierre del plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado.

En ese orden, destacó el comportamiento del oficialismo de incorporar, al proyecto en tratamiento, “varias de las propuestas formuladas en el plenario de comisiones, entre ellas, de algunos de los invitados por la oposición”. “Escuchamos otras opiniones, vimos la posibilidad de mejorar el proyecto y así lo hicimos”, reseñó el formoseño.

El Senador aclaró, además, que la iniciativa analizada “se puede mejorar hasta el mismo día de la sesión”, añadiendo que “si se proponen cambios, se pueden incorporar”.

Sin embargo, manifestó que “en cambio, todos los argumentos que nosotros damos, no son válidos para la oposición”, y acusó a los opositores de Juntos por el Cambio de actuar como una verdadera “máquina de impedir”.

En relación a la propuesta del Frente de Todos, explicó que “es una herramienta más para decirle a quienes evadieron que paguen”. Y reafirmó el respaldo de su bancada al proyecto “como una idea”. No obstante, Mayans expresó que, si la oposición tiene “una propuesta superadora”, debería presentarla, ya que el oficialismo, “seguro la votaría”.

“Traigan otra idea, por lo menos para pagar el desastre que dejaron”, dijo contundente.

Y al concluir, desafió expresando que “para que no lo paguen el obrero ni la enfermera, el médico, ni el trabajador, y que paguen en cambio los que jodieron, los que entraron en esa máquina financiera que destruyó la economía del país”.

