Mayans arengó a gobernadores a resistir el veto de Milei: «Las provincias son estafadas»

Tras la dura derrota del Gobierno en la Cámara alta y argumentar que la sesión no fue válida debido a que la oposición la «autoconvocó», el jefe del bloque de senadores de Unión por la Patria José Mayans afirmó que fue «plenamente válida» y consideró que es «una estupidez negarlo».

«En el concepto que ellos tienen, ellos pueden impedir el funcionamiento del poder legislativo con la excusa administrativa pero eso no es así. Nosotros hicimos la ratificación y prácticamente hubo 2/3, lo cual hasta puede hacer apartar del reglamento. Hubo 52 votos contra 17 y eso ratificó plenamente el plan de labor parlamentaria y se pudo hacer las votaciones», explicó Mayans.

En ese marco, el senador Kirchnerista arremetió: «Fue plenamente válida la sesión. Es lo mismo que yo me ponga a opinar sobre la reunión del jefe de Gabinete (Guilermo Francos), si hizo la reunión entre los ministros y si estuvo todo legal. Es una estupidez total». Consultado en radio Mitre acerca de si cuestión de la legalidad es un argumento estúpido por parte del gobierno de Javier Milei, respondió enfáticamente: «Por supuesto. Aparte hay fallos de la Corte».

«Cuando Cristina (Kirchner) pidió la declaración de certeza porque había gente que decía que nosotros en la pandemia no podíamos actuar fuera del recinto. Fueron a la Corte y la Corte dice ‘bueno, el Poder Legislativo es un poder del Estado y resuelve sus problemas internos por sí’. Es decir que no tiene que recurrir a ningún poder del Estado y nadie se puede meter para hacerlo», argumentó.

En medio de los cortocircuitos con las administraciones provinciales, luego de que el presidente Javier Milei acusó a los gobernadores de querer «destruir al Gobierno», el senador afirmó que las provincias «son estafadas» por el Ejecutivo nacional.

«Lo que pasa es que acá tenemos un problema. El país hace dos años que no tiene Presupuesto, entonces no tiene certezas. La excusa fue el primer año, por las medidas que tenían tomadas, porque según el Presidente teníamos 17 mil por ciento de inflación, produjeron una devaluación del 118% y en ningún momento presentaron un Presupuesto», puntualizó Mayans. En ese sentido, el jefe del bloque kirchnerista en la Cámara alta precisó: «Sin Presupuesto, el país no tiene certezas y se produce lo que se produjo el jueves: las provincias que se dan cuenta de que prácticamente son estafadas por el Gobierno nacional. Yo estuve en el zoom con gobernadores, estaban todos los gobernadores, reclamando lo que les corresponde. Los gobernadores tienen sus responsabilidades».

Respecto de la acusación de Milei sobre la intención de la oposición de querer romper todo, retrucó: «El Presidente dice cosas que son inconsistentes. si él no tiene Presupuesto y sigue manejando el país a decretazos, obviamente que le va a pasar lo que le pasó en el Parlamento. El Parlamento le está llamando la atención al Presidente».

«Tiene que tener un Presupuesto, tiene que dar certezas en el Presupuesto, en las cinco columnas del Presupuesto: en el servicio social, en los servicios económicos, en Defensa y Seguridad, en el gasto de la deuda. No quieren rendir cuentas. El ministro (de Economía Luis Caputo) tiene pánico de ir a explicar por qué tenemos 100 mil millones más de deuda», sentenció.Para Mayans, el ministro de Economía no asistió nunca al Congreso porque «tiene pánico de ir al Congreso porque cómo explica 100 mil millones de dólares en un año y medio de un plan que él dice que es exitoso pero está haciendo aguas por todas partes».

«El plan había sido devaluación, importación, llevar los servicios a precio dólar», puntualizó el senador y aseguró que «no existe» la intención de desestabilizar al gobierno libertario porque «todos queremos que al país le vaya bien». Le pidió a los gobernadores que se involucren: «Hay una oportunidad para que le digan al Presidente que hay que terminar con este sistema de leyes especiales que generan un caos económico y social. No podemos gobernar a base de parches ideológicos».