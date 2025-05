Mayans celebró que el PJ lograra frenar la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner

El Peronismo logró frenar la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado, al frustrarse la sanción del proyecto de ley de ficha limpia, con que el macrismo y el mileismo intentaban impedir una eventual candidatura de las dos veces ex presidenta de la Nación.

Al cierre del debate de la Cámara Alta, el presidente del interbloque de senadores y senadoras nacionales de Unión por la Patria, José Mayans, sostuvo que el proyecto en tratamiento, que ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados, buscaba “la proscripción de Cristina Kirchner lisa y llanamente”. Y había adelantado que detrás de la movida estaban Mauricio Macri, Cristian Ritondo, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y “los grupos económicos que se están haciendo cargo de lo que pasa en la República Argentina”.

Para el vicepresidente del Partido Justicialista a nivel nacional, el presidente Javier Milei apoyaba la jugada junto con el “grupo Kueider (del ahora ex senador detenido en Paraguay con una suma considerable de dólares sin declarar)”.

Recordó que el ex senador por Entre Ríos era uno de los impulsores del proyecto de “ficha limpia” y presidía la estratégica comisión de Asuntos Constitucionales a instancias del oficialismo y la Casa Rosada.

Mayans desafió al oficialismo y aliados a llevar al recinto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por al cripto-estafa $Libra. “No nos vengan con el cuento de que es ficha limpia porque están preocupados por la transparencia y por la lucha contra la corrupción. Yo les voy a creer cuando sienten acá a Karina Milei y cuando le hagamos juicio por corrupción a la Corte”.

También ironizó que hasta “Macri cuestiona a Milei por la falta de avance en la lucha contra la corrupción” y añadió: “Macri está asustado por la corrupción del gobierno de Milei, lo que pasará acá, si hasta Macri está asustado”.

El dirigente peronista señaló que en la Argentina hay “un problema institucional tremendo” y le apuntó a la justicia, el poder más cuestionado por la opinión pública, parte de la cual está colonizada por el macrismo. Recordó que la Corte Suprema hasta anuló la ley del Consejo de la Magistratura y reflotó otra norma anterior que había sido derogada por el Congreso Nacional, como otro ejemplo. Como parte de la cuestión institucional, remarcó que “no tenemos un gobierno de concepción federal” y reseñó que “hay gobernadores que se convirtieron en chupamedias, y, más sumisos que nunca, dejan que Milei haga lo que quiera, mientras le roba a la provincias”.

El formoseño puso en dudas las verdaderas intenciones de quienes respaldaron el proyecto de ficha limpia e insistió en que “la lucha central es patria versus anti-patria”.