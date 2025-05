Mayans encabezó un acto por el Día delos Trabajadores en la localidad de Clorinda

El vicepresidente del Partido Justicialista nacional, el senador José Mayans, encabezó el acto en celebración por el Día de los Trabajadores, la noche del 30 en la ciudad de Clorinda. Destacó el compromiso de su espacio por lograr en la Argentina un modelo nacional de desarrollo con justicia social, tal como en su tiempo lo consiguió el Gobierno democrático y popular del general Juan Domingo Perón.

“Acompañamos las medidas que tomó el Gobierno de Juan Domingo Perón por los trabajadores y por la dignidad del pueblo argentino”, lanzó Mayans, ante una numerosa concurrencia que ocupó el predio de reuniones del Frente de la Victoria de esta localidad.

Recordó que desde siempre el PJ de Clorinda trabajó para instalar en forma definitiva “en la Argentina el modelo nacional de Perón para el desarrollo del país con justicia social, para la dignidad del trabajador y la grandeza de la Nación”.

Recordó que ya el 24 de febrero de 1947, un año después de haber ganado las elecciones, Perón había hecho la proclama de los derechos de los trabajadores, donde desgranaba una serie de principios en defensa de la justicia social y la dignidad humana. Y afirmó que “a 78 años de aquella proclama de Perón, venimos a ratificar que esa es la Argentina que nosotros queremos”.

El formoseño remarcó que el país atraviesa un momento difícil con las políticas que aplica la actual administración nacional. Dijo que, “en este año y medio del Gobierno de Milei, se perdieron 250 mil puestos de trabajo y además se jactaron de haber despedido a más de 50 mil empleados públicos”. Añadió que Nación presiona a las provincias para despedir a más trabajadores estatales.

También, indicó que el salario mínimo está por debajo de la línea de indigencia, establecida en 500 mil pesos, y que hay siete millones de jubilados que se ubican por debajo de esos ingresos. Además, comentó que las tarifas de los servicios públicos están todas dolarizadas, para complicar aún más la vida de millones de argentinas y argentinos.

“La base de la revolución justicialista fue justamente ordenar el trabajo en la República Argentina y eso cambio la estructura social del país para siempre”, exclamó el dirigente peronista y apuntó: “La democracia demanda participación y responsabilidad en acción, si realmente queremos construir la Argentina que nos merecemos”.

Exhortó a la militancia a acercar a los jóvenes a la política, “porque la anti-política destruyó al país, no la política”. Y recordó que el Papa Francisco decía que “los jóvenes caminan rápido y eso está bien, pero los adultos conocen el camino”, al explicar la necesidad de encontrar caminos comunes con el objeto de “unificar esfuerzos” y para “ocuparnos de que nuestra juventud tenga una vida digna”.

Insistió en que las políticas liberales del Gobierno de Milei no son nuevas en la Argentina, se aplicaron en la dictadura del ’76 y en el Gobierno de Macri, y siempre terminaron mal para el pueblo. Reseñó que la administración actual gobierna “sin presupuesto nacional, algo que es un delito”, paralizó la obra pública, y continúa con su ataque a la educación y a la salud públicas, así como trata de destruir el sistema previsional, y ha vuelto a endeudar al país en 20 mil millones de dólares más, para empeorar el panorama nacional.

Afirmó que el modelo de Milei es “un esquema de concentración para unos pocos y el sufrimiento de muchos”. Y advirtió que el Presidente adelantó, cuando era candidato, que quería “volver a la Argentina de antes de Perón; es decir, volver a la esclavitud”.

Un párrafo aparte tuvo para agradecer el pueblo de Clorinda, que en las últimas elecciones comunales acompañó con “el 83% de los votos al Modelo Formoseño. Mientras el modelo de Milei sacó el 1% de los sufragios”, comentó.

“El modelo Milei no va a terminar bien, porque está basado en la especulación y la usura”, como pasó con la dictadura y con el Gobierno de Macri”, señaló, al retomar las críticas al Presidente. Y sentenció que, como en 1946, la consigna Braden o Perón, dependencia o liberación, está más vigente que nunca. Milei es Braden y dependencia del imperio norteamericano, y nosotros representamos la libertad y la justicia social de nuestra Patria”.