Mayans: «Nadie le puede ganar una PASO a Cristina en el peronismo»

El senador nacional José Mayans, una de las espadas legislativas de Cristina Kirchner en la Cámara Alta, respaldó una eventual candidatura de la vicepresidenta para las elecciones presidenciales de 2023 y aseguró que “nadie le puede ganar una PASO en el peronismo”.

En la previa al acto político en el municipio de Ensenada, donde la ex mandataria volverá a pronunciar un discurso por el 48° aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, el jefe del interbloque del Frente de Todos en el Senado se sumó al operativo clamor en el que referentes ligados al kirchnerismo expresan a viva voz su deseo de que Cristina Kirchner vaya por su tercer mandato en 2023.

“Cristina una de las figuras con mayor experiencia con la conducción del Estado en Argentina”, afirmó el senador nacional, quien mantiene un vínculo estrecho de lealtad política hacia la vicepresidenta. “Su gobierno nos dejó un PBI de de 620 mil millones de dólares, una relación deuda-PBI bajísima, un nivel laboral importante, un inversión pública fuertísima”, enumeró.

En alusión a la posible interna electoral del oficialismo, José Mayans consideró como “positivo” que el candidato del Frente de Todos se dirima en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) ya que “en este país hay que tener un fuerte respaldo popular, sino va a ser muy difícil gobernar el país”, afirmó.

El senador hizo una férrea defensa del rol de al ex presidenta, ya que es la que tiene un “consenso muy alto” entre la dirigencia oficialista, y descartó que cualquier otro precandidato presidencial pueda ganarle en una competencia interna. “Yo creo que nadie le puede ganar una PASO a Cristina en el peronismo. Lo que tiene Cristina es un gran espíritu de lucha incansable”, sostuvo en declaraciones a Radio 10. “Me parecería positivo que se postule, obviamente el pueblo argentino es el que decide”, remarcó el legislador formoseño.

Quien había deslizado abrir una competencia en el Frente de Todos en unas próximos elecciones primarias fue el propio presidente, Alberto Fernández, que también ya había anunciado que tiene la intención de competir por la reelección en 2023.

El viernes, durante un acto con la dirigencia de la CGT por el aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, Alberto Fernández volvió a diferenciarse de Cristina Kirchner, al reivindicar un perfil moderado que habría tenido el fundador del movimiento justicialista. “El poder no pasa por quien tiene la lapicera, pasa por ver quién tienen la capacidad de convencer”, definió, y dijo que Perón “nunca necesitó de la lapicera”.

