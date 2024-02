Mayans opinó sobre la alianza: «Macri va a ayudar a que Milei termine en default»

El senador de Unión por la Patria (UP) por Formosa y jefe del interbloque, José Mayans, señaló que el Gobierno “violó el reglamento” al romper la proporcionalidad para que se pueda tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, ya que les “restaron” un senador en la Comisión de Trámite Legislativo “de forma arbitraria, porque no les da el promedio como para tener representación”.

A principios de este mes, el interbloque de senadores de UP había brindado una conferencia de prensa para exigirle a la vicepresidenta Victoria Villarruel que convoque a una sesión en la Cámara alta para tratar el DNU.

“Este DNU está reñido por la Constitución Nacional, además de tocar los convenios laborales ya atendidos por la justicia. Torna las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización. Todo esto hace que nosotros veamos la urgencia de tratarlo por los efectos jurídicos que está generando”, sostuvo en diálogo con Escuchá Página 12 aquí, allá y en todas partes.

Para Mayans, “si el Congreso funciona, no es indispensable un DNU de esta envergadura” y alegó que “esto no tiene nada que ver con el estado de derecho ni con el sistema republicano de Gobierno”.

Consultado acerca de la posibilidad que el PRO forme una alianza con La Libertad Avanza, el senador sostuvo que tanto Mauricio Macri como Javier Milei “son tal para cual”. “Esto que hizo Milei, devaluación, dolarización de los servicios, es lo mismo que hizo Macri y fracasó. Milei hizo el plan de Macri por dos”, afirmó.

“Ellos quieren manejarse en un país donde no tienen que explicar el endeudamiento público, qué van a hacer con el fondo de Anses, no quieren hacer el presupuesto nacional. Todo lo contrario a lo que es una democracia y un estado de derecho. Se comportan como un Gobierno de facto”, remarcó.

“Macri, que terminó su Gobierno en default, va a ayudar mucho a Milei a terminar igual”, cerró.