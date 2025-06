Mayans: «Se trata de un fallo que ha sido absolutamente injusto y manipulado»

El jefe del bloque de Senadores de Unión por la Patria José Mayans, consideró que el fallo que condenó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es “absolutamente injusto y manipulado”.

El legislador formoseño y vicepresidente del PJ brindó declaraciones tras encabezar un encuentro en la sede del Partido Justicialista, de la que participaron gobernadores, algunos en forma presencial, y otra en forma virtual, como Gildo Insfrán.

“En el Consejo Superior del partido decidimos tener reuniones con los distintos sectores. La primera vez fue con los presidentes de todas las provincias, de los consejos provinciales y las fuerzas políticas aliadas, que estuvieron presentes acá en la sede partidaria, para transmitir obviamente la preocupación que teníamos, primero, por el avasallamiento que se hizo hacia la figura de la presidenta del Partido Justicialista y después, para comentar el plan de gobierno, porque obedece una estrategia de conjunto” señaló.

Dijo que luego las reuniones fueron con intendentes, la Juventud Peronista, la rama femenina y las pymes, como también confirmó el contacto con la CGT. “Primero, el movimiento obrero organizado, después los gobernadores y finalizamos con la reunión de diputados y senadores, preparando la movilización de mañana (por este miércoles 18) y también el accionar que vamos a hacer en forma permanente acá en el partido por todo el temario legislativo, de acuerdo a lo que estuvieron pidiendo acá los legisladores”.

“Estuvieron también los candidatos nuestros, como el caso del doctor Massa, también el compañero Grabois y el compañero Moreno, que fueron candidatos por el Partido Justicialista y vinieron acá a expresar su solidaridad y su apoyo” marcó.

Dijo que se trata de un trabajo en conjunto y consideró que “lo más valioso fue la reunión con los gobernadores, porque había algunos gobernadores que estaban muy distantes, fundamentalmente por la visión de las políticas públicas nacionales, y hoy estuvieron todos” precisó.

“Me parece que ha sido importante este gesto para que el pueblo argentino sepa que hay una propuesta distinta a la de (Javier) Milei, una propuesta que pretende construir una patria libre, de justa y soberana” añadió.

Prisión domiciliaria

Tras la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 que le otorgó a la ex mandataria la prisión domiciliaria y pidió recordar que “una persona, primero mayor de setenta años; segundo, que ha sido presidenta del país durante dos períodos, además intentaron asesinarla”.

Señaló que en cualquier país del mundo, los expresidentes tienen una “distinción con respecto al tema de la seguridad, por todo lo que significa la lucha contra el delito organizado, el narcotráfico, el terrorismo, y obviamente que Cristina no puede ser la excepción. Por eso, teniendo en cuenta la persona que es, se ha pedido la prisión domiciliaria».

“Se trata de un fallo que ha sido absolutamente injusto, manipulado y todos sabemos que esto no es un fallo de la justicia independiente y libre, sino todo lo contrario, es una justicia arbitraria, una justicia dependiente del poder económico. Las pruebas nos demuestran que ha sido así, porque han tenido muchas acciones en donde han violado la Constitución” condenó Mayans.

“Y aparte de eso, como en estos casos, como por ejemplo el de Macri o el caso de Menem u otros presidentes, directamente no actuaron y ahora actuaron con una premura que a todos nos llamó la atención” enfatizó.

Subrayó el legislador que se trata de una etapa nueva, que se inició con la “la resistencia peronista nueva y la resistencia es a políticas públicas que no van en el sentido de la dignidad del pueblo”.

“Acá, hubo un fenómeno que se llamó peronismo, justicialismo, y la Argentina a partir de ese momento fue distinta, porque estaba basada en un sistema de justicia social, donde había respeto, se construía el estado de derecho y sobre todo se trabajaba por la dignidad de las personas” dijo y consideró que ahí se debe volver.