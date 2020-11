Mayans, sobre candidatura de Rafecas : “Me parece excelente”

Compartir

El titular del bloque del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, calificó como “excelente” la candidatura del juez federal Daniel Rafecas para Procurador General de la Nación, y dijo que en la bancada oficialista “hay distintas opiniones” en relación a la reforma de la ley del Ministerio Público.

“Me parece que es una excelente propuesta pero no pasa por mi decisión individual, yo tengo que habilitar el tema en el bloque y escuchar qué dice cada senador”, dijo hoy Mayans en declaraciones a radio Mitre.

Esta semana, el presidente Alberto Fernández respaldó la candidatura de Rafecas para el cargo por ser un hombre “probo” para ese cargo y dijo que “por eso” lo propuso, porque “la justicia necesita tener gente digna” en sus cargos. El jefe del bloque oficialista en el Senado precisó que hay tres proyectos que se están analizando en el marco de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara de Senadores sobre la reforma de la Ley del Ministerio Público.

En la reunión de esta semana, diversos especialistas hicieron hincapié en fortalecer el puesto del Procurador General de la Nación y, por amplia mayoría, coincidieron en que deben mantenerse los dos tercios para la elección del jefe de los fiscales.

Según informó el presidente de la Comisión, el oficialista neuquino Oscar Parrilli, las audiencias continuarán el próximo lunes con los últimos expositores. Esta semana, en tanto, el senador de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, presentó un proyecto para reformar el Ministerio Público y establecer que tanto el procurador como el Defensor General de la Nación sean elegidos por mayoría absoluta, en lugar de los dos tercios que se exigen actualmente.

“En el bloque aún no cerramos posiciones respecto del tema, hay distintas opiniones al respecto”, dijo y recordó que la oposición “sigue pidiendo una audiencia pública presencial para tratar el tema, y aún no hay acuerdo sobre eso”. En tanto, Mayans puntualizó que le pareció “importante” que figuras de la oposición de Juntos por el Cambio, como Elisa Carrió y Horacio Rodríguez Larreta, hayan hablado de apoyar la propuesta de Rafecas como procurador. Frente al inminente envío del Poder Ejecutivo al Congreso del proyecto sobre la legalización del aborto, Mayans reiteró que su tratamiento en este momento le parece “totalmente inoportuno”.

En esa línea, consideró que “hay temas como el Covid-19 y los que tienen que ver con la economía que requieren la prioridad”, además de volver a aclarar que su posición frente al aborto es contraria: “Soy provida, ya que nuestra Constitución protege la vida desde la concepción”.

