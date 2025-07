Mayans sobre los insultos por parte de Milei: «Para mí, no se puede normalizar tanta insensatez»

El senador José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado, rompió el silencio en Crónica TV y le restó importancia a los recientes exabruptos del Presidente Javier Milei, calificándolos de “maniobra de distracción”.

En una entrevista con Chiche Gelblung, Mayans defendió la labor legislativa del Senado y cuestionó duramente la actitud del mandatario, a quien acusó de desubicación e insensatez. “No le doy bola (a los insultos) porque creo que es una maniobra de distracción a lo que está pasando verdaderamente en el país”, afirmó Mayans al ser consultado sobre las polémicas declaraciones de Milei, quien se refirió como “morsa inmunda”.

El legislador formoseño enfatizó que la atención debe centrarse en los problemas urgentes que enfrenta la ciudadanía.

Mayans detalló los siete puntos clave que el Senado trató y aprobó con amplias mayorías, incluso por más de dos tercios de los votos:

Jubilaciones y pensiones: Un tema de vital importancia para millones de argentinos.

Moratoria previsional: Para regularizar la situación de quienes no cuentan con los aportes necesarios.

Emergencia en discapacidad: Una ratificación que busca proteger a uno de los sectores más vulnerables.

Veto de Bahía Blanca: Un tema que el senador calificó como “prácticamente una nimiedad” pero que fue revertido.

YPF: Aspectos relacionados con la empresa energética estatal.

ATN (Aportes del Tesoro Nacional) y Combustibles líquidos: Dos puntos solicitados expresamente por los gobernadores para afrontar la situación económica de sus provincias.

“No se puede normalizar”:

la preocupación por

los ataques presidenciales

El senador expresó su preocupación por la escalada de descalificaciones por parte del Presidente. “La reacción del Presidente, insultando a la Vicepresidenta, después a los senadores, después a los gobernadores… para mí me parece que eso no se puede normalizar”, sentenció.

Recordó las fuertes expresiones de Milei hacia los gobernadores, a quienes tildó de “club de los mandriles” y, según reveló un gobernador al propio Mayans, incluso “club de culos rotos”. Ante esto, el senador fue contundente: “Esta insensatez que tiene el Presidente… yo creo que no tiene sentido de ubicación en dónde le puso el pueblo argentino”.

Seguidamente el mismo criticó que Milei “cree que es una persona que puede decir cualquier cosa, insultar, mentir alevosamente porque miente alevosamente en la cifra, en todo, y cuando se le dice algo que no le gusta, insulta”.

Las verdaderas prioridades:

llegar a fin de mes y el trabajo

El legislador coincidió con la idea de que a la ciudadanía no le interesan las disputas entre los dirigentes. “A la gente no le puede importar la discusión entre el Presidente y el jefe del interbloque, quién insulta más. Es lamentable realmente”, reflexionó.

Finalmente, Mayans subrayó cuáles son las verdaderas preocupaciones de la población: “Lo que a la gente le importa es cómo hacer para llegar a fin de mes, a la gente le importa cómo tener trabajo y a las provincias lo que le importa es cómo cumplir con su jurisdicción y competencia”.