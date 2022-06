Mayer tuvo una emotiva despedida en el Corrientes Tennis Club

Compartir

Linkedin Print

Leonardo Mayer se despidió este sábado de los correntinos en un emotivo acto en el que se lo declaró ciudadano ilustre. Con lágrimas en los ojos y sus hijos en brazo, y el acompañamiento de su esposa, Mayer le dijo adiós, en su tierra natal, al deporte que lo consagró. No faltaron los mensajes de cariño y respeto de grandes tenistas argentinos. Pero sorprendió el español Rafael Nadal con un video.

El español Rafael Nadal recordó los partidos que disputó con el correntino, destacó su talento y le agradeció a la vida haber tenido la oportunidad de jugar con el correntino. La despedida tuvo lugar en la cancha principal del Corrientes Tenis Club, que precisamente lleva su nombre.

Los tenistas de todos el país le enviaron mensajes a «Leo» vió en las pantallas que se montaron para tal ocasión.

Enviaron sus mensajes: Marinado Hood (ex subcapitán de la Davis ganadora del 2016 y ex entrenador de Mayer) y Daniel Orsanic (ex capitan) y los tenistas Federico Delbonis, Juan Martin Del Potro, Diego Schwartzman, Horacio Zeballos y Máximo González (estos últimos dos, doblistas) y Rafael Nadal.

«Vivimos un momento muy especial en la jornada de hoy al homenajear a @yacamayer por su trayectoria en el @corrientestennisclub», comunicó Corrientes Tenis Club. «Leo Mayer se despidió oficialmente del tenis profesional en su casa, y tuvimos el privilegio de disfrutarlo en el torneo de dobles del Dove Men +Care Legión Sudamericana Challenger de Corrientes».

«@municorrientes lo nombró «ciudadano ilustre de la Ciudad de Corrientes», y entregó dicho reconocimiento el intendente Eduardo Tassano». «El presidente del CTC @joseramirezalegre y el ViceGobernador @pedrobraillard hicieron entrega de un reconocimiento por su destacada trayectoria deportiva», comunicaron.

Compartir

Linkedin Print