Mayorista chaqueño “El Indio”: “Las medidas para entrar a Formosa son muy complicadas”

Compartir

Linkedin Print

La nueva modalidad de distribución y llegada de mercadería desde otros puntos a Formosa a través de centros de distribución con los que deben contar las distribuidoras o comercios, está causando ciertos problemas para algunos sectores que no pueden cumplir con todas las medidas impuestas. Tal es el caso del mayorista “El Indio”, ubicado en Resistencia, Chaco que abastece a gran cantidad de comercios de Formosa, pero ante las nuevas restricciones podría no ingresar más a la ciudad.

En ese marco Benjamín Elbert, gerente del mayorista, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a esta situación.

“Siempre fueron aplicando normas, medidas sanitarias a las que nos fuimos adaptando, no solo a las provinciales sino que también en cada municipio, también las que dicta la nación, nosotros siempre hemos intentado llegar a los clientes no solo en Formosa, repartimos en cinco provincias y en cada lugar nos hemos encontrado con medidas distintas que fueron cambiando con sorpresas porque son medidas de urgencia o que se toman de la noche a la mañana, nos hemos ido adaptando a esta nueva realidad que nos toca vivir, pero en el caso de las medidas de la ciudad de Formosa, en el caso de que haya que poner un centro de distribución es muy complicado, tiene muchas aristas, antes de poner un lugar así hay que tener terceros, tener en cuenta riesgos legales en lo que hace a leyes laborales, no tener problemas a futuro, hay que tener habilitaciones, hacer una inversión, controles extras si se les deja a un terceo, hay muchas cosas para ver, no es solo ir y abrir un galpón y entregar mercadería a través de un tercero o contratar gente de un día para otro y no poder ir a controlarla tampoco”, explicó.

Asimismo detalló que en Formosa, “tenemos unos cincuenta clientes a los que les entregamos nosotros, hay otros comerciantes que habitualmente compran en Formosa, ya sea ellos mismos o a través de un tercero y se abastecen en la ciudad de Formosa, tenemos muchos más clientes en toda la provincia”.

“Es muy difícil que un cliente compre un camión entero, son muy pocos comerciantes los que están en condiciones de hacer eso, por eso un camión lleva 15 o 20 clientes y hacemos repartos semanales, también enviábamos con dos empresas de transporte a la ciudad de Formosa y que también están complicadas y tienen muchos problemas para entregar, no nos están levantando prácticamente carga, está complicado, pero no es un problema nuestro sino que del sector, muchos colegas nuestros han cortado la distribución por la complicación de pasar a la ciudad de Formosa ya que hay una traba más”, lamentó.

“El problema es poder hacer el trabajo de manera organizada, controlada, cuando uno entrega a un tercero la mercadería en Formosa, de un día para otro no podes seleccionar a la persona o a la empresa que va a hacer este trabajo a la distancia sin correr muchos más riesgos de lo que uno corre habitualmente porque se está entregando dinero cuando se entrega mercadería y además el que empieza a hacer este trabajo por ahí no conoce la diaria, cómo hay que entregar, qué objeciones puede tener el cliente, rechazos, devoluciones, cómo se paga y demás, lo que hace a la diaria comercial”, expuso.

Respecto a qué piensan hacer ante este escenario, aseguró que “estamos buscando soluciones, nosotros queremos estar con nuestros clientes, queremos que sus negocios tengan mercadería al igual que todo el sector, estamos viendo alternativas, está muy complicado sobre todo la ciudad de Formosa, la provincia también está complicada porque un día nos dicen que puede pasar el chofer sin el acompañante, entonces el chofer sigue y el acompañante quedó en el limite provincial porque no fue avisado de antemano, otro día no puede pasar el acompañante y eso complica la descarga, ahora por ejemplo pusieron un cartel en el límite de que se puede entrar solo a una localidad, pero un colega nuestro al día siguiente nos dijo que en realidad eran tres localidades, no tenemos la información tampoco. Necesitamos más claridad o sino es imposible planificar la logística, cuando uno no tiene información eso se complica mucho”.

“Sé que hay varios colegas que esta semana no están yendo, estamos todos tratando de buscar una solución, entendemos que la manera de hacerlo con los centros de distribución es muy complicada, muy riesgosa y además es más costosa. El sector de distribución generalmente tiene una rentabilidad sobre facturación de un punto y medio final después de pagar los impuestos y demás, rentabilidad operativa final que va desde 1,5% al 2% de lo que se facturó en el año, con lo cual si se le agrega un costo dependiendo del tipo de carga, estamos subsidiando el negocio en Formosa porque estamos a pérdida, no se puede aguantar, es imposible no trasladarlo porque no se puede absorber, ya se vienen absorbiendo otros costos en medidas sanitarias, ausencia de personal que uno habitualmente tiene en este tipo de cuestiones, hace 4 meses estamos sufriendo este tipo de baja de personal, gente que se enferma, que por motivos que tiene que cuidar a sus hijos no van y eso repercute en la fuerza laboral y eso es un costo porque tenemos que cubrirlo con otras personas, hay que contratar empleados eventuales, pagar horas extras a los que sí pueden ir y cubrir las horas de los que no van, son costos que se van sumando por todos lados, llegamos a una situación de que esto no es viable”, aseveró.

“Por lo que vimos hasta ahora, en cada municipio, provincia han aplicado las medidas que consideraron necesarias o las que pudieron, yo no veo coordinación en general, no es algo ni contra el intendente de Formosa ni contra el gobernador, en general hay otras medidas, en Corrientes, en Santa Fe, no hay coordinación, son medidas únicas en cada lugar, no hay un criterio unificado y eso hace que sea en general a nivel país un caos porque cada uno hace lo que considera necesario o lo que le aconseja”, lamentó.

“Hasta ahora lo que nos pasa en muchos pueblos es que no se puede entrar a la ciudad y los hacen salir a los comerciantes y retirar ahí, acá no te dan esa posibilidad que igual es complejo porque no todos los comerciantes tienen vehículos para transportar, tienen que contratar y demás y eso sube los costos, en otros lugares es un poco más flexible que en Formosa, en ningún lugar nos persigue la Policía con un horario para entrar y salir en este caso del punto de descarga, acá ponen un horario y que no se complique porque o sino hay que dar explicaciones”, finalizó.