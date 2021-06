Mayoristas del Mercado Frutihortícola advirtieron que no se trasladarán al predio de la Sociedad Rural

Compartir

Linkedin Print

Mayoristas del Mercado Frutihortícola manifestaron ayer, en diálogo con el Grupo de Medios TVO, que no quieren mudarse al predio de la Sociedad Rural, ya que aseguran que las condiciones del lugar no están dadas. Asimismo, ayer venció el plazo de la prórroga para permanecer en el predio que se encuentra sobre la Av. Néstor Kirchner, pero pese a esto, advirtieron que hoy trabajarán en dicho lugar “normalmente”.

El malestar del sector, que fue manifestado en incontables ocasiones, se debe a diversos factores como la lejanía del predio, lo que implica un constante traslado, gastos en combustibles que se trasladarán a los precios de la mercadería, como también que el predio de la Sociedad Rural no estaría en condiciones de albergarlos. Ante esta situación y en caso de no tener una respuesta efectiva, algunos mayoristas están viendo como opción alquilar un galpón dentro de la ciudad y seguir vendiendo en esta zona.

“Solo hay un mayorista que está de acuerdo con este traslado porque hay una ventaja enorme con el tema del negocio que tiene porque cuenta con galpón en la ciudad, él va a hacer que bajen la mercadería en la Rural y de allí la va a traer para estos lados, pero los demás puesteros que vamos de acá no le vamos a vender a nadie allá por eso estamos muy disconformes”, expresó un trabajador mayorista.

“El lunes fuimos a ver el predio, cómo estaba funcionando, qué estaban haciendo, fuimos dos personas únicamente, ellos dicen que estamos contentos y no es cierto, estamos firmes y vamos a seguir quedándonos acá, ellos dijeron que nos van a venir a correr con la Policía, todo es una amenaza, al que no quiere irse se le va a sacar los puestos, tenemos entiendo incluso que le dieron puestos a personas ajenas al mercado”, aseguró.

Asimismo advirtió que gran parte de los mayoristas no quiere el traslado. “Nadie ha sacado una cámara de acá para llevar, el único que está en el tema del traslado es este mayorista que sí está de acuerdo. Este miércoles seguimos abriendo normal, acá estamos con la mayoría de los puesteros trabajando normal, vamos a abrir como siempre”, aseguró.

Al ser consultados sobre el caso de que no los dejen ingresar al Mercado del Parque Urbano, teniendo en cuenta que solo hasta ayer podía operar, señaló que “si es así como ellos dicen que tendremos que ir a hacer la descarga allá, la haremos, pero la mercadería la vamos seguir trayendo acá, allá no le vamos a vender a nadie por eso es más nuestra inquietud que estamos disconformes. Solo uno va conforme porque va a hacer allá su descarga, tienen varios camiones chicos que van a traer hacia sus galpones que tiene acá dentro de la ciudad y se va a quedar con la venta acá en la ciudad, nosotros a quién le vamos a vender, a las vacas que están al lado de la Rural, a nadie le vamos a vender”.

Denunció además que el predio de la Rural, “por fuera está un hotel cinco estrellas, pero por dentro un desastre, el piso se tiene que levantar 20 centímetros para poner una cámara para el funcionamiento porque si llegamos a poner así tarde o temprano algún personal con el agua y la humedad de ahí se va a terminar electrocutando y nosotros vamos a ser los culpables. Otra cosa es la distancia que tenemos hasta allá que es muy larga, tenemos la autopista que se va a abrir, nuestro personal anda en bicicleta, en motos, tarde o temprano va a haber un accidente”.

“Nosotros presentamos notas y propusimos tener un terreno en el Parque Industrial que nosotros de nuestro bolsillo queremos prepararlo, que nos den el predio y hacemos el resto, es lo que queremos”, expresó.

De la misma forma, otro puestero mayorista aseguró que “el alquiler allá va a ser más caro y si no tenemos ventas cómo vamos a pagar, eso le expliqué cuando hablamos con ellos, pero no nos dieron importancia. No es mucha la diferencia, quizás mil pesos más por día peor si nos dan un lugar donde tengamos ventas, que hagamos bien las cosas no tenemos problemas en pagar, pero este no es el caso, nosotros acá pagamos impuestos, estamos al día, Rentas jamás me retuvo un camión y allá no tenemos la estructura que necesitamos. Hay puesteros que dijeron que para hacer la inversión de irnos allá mas vale nos quedamos en la ciudad, alquilamos un depósito y seguimos trabajando acá, pero allá no podemos ir”.

“Este miércoles veremos qué pasa cuando vengan acá pero no nos han dicho nada, no nos dan opciones de nada, seguimos con el propósito de llevarnos allá para fundirnos porque es un lugar lejos, está retirado, no está en condiciones, el video que subió la Municipalidad es pintoresco por fuera, el tema es adentro, ya lo mostró un colega mío, esto es el día a día, vendremos a charlar, a ver qué nos dicen”, indicó. “Me gustaría hablar con el encargado que no lo veo hace días, los mismos empleados están disgustados”, acotó.

Compartir

Linkedin Print