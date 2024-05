Mayra Arena insultó a Daniel Scioli por sumarse al gobierno de Javier Milei

La dirigente peronista y consultora política cuestionó con inusitada dureza al ex gobernador bonaerense, actual secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación.

“No puedo parar de putearlo”. Con bronca, la consultora política y militante peronista, Mayra Arena, repudió con dureza al ex gobernador Daniel Scioli por haberse incorporado al gabinete del presidente Javier Milei como secretario de Ambiente, Turismo y Deportes de la Nación.

“Cuando decimos Scioli, tenemos que decir: ´El hijo de la gran puta de Scioli´. Que ahora es su nombre completo. Y que no lo podemos cagar a piñas porque le falta un brazo. Yo no lo puedo cagar a piñas porque tiene un brazo. No podría. No hay nada físico por hacer. Solo podríamos referirnos a él por lo que es”, arrancó Arena en un fuerte descargo durante el programa “Escucho Ofertas”, que se emite por el streaming de Blender.

Arena se había sumado al fallido proyecto presidencial de Daniel Scioli durante la campaña electoral de 2023. En ese momento, el entonces Frente de Todos no había saldado su interna, y el ex motonauta asomaba como una figuras que hubiesen representado al peronismo no kirchnerista en las PASO de ese año, con el respaldo de Alberto Fernández. Hizo hasta un acto oficial en el Teatro ND Ateneo. Finalmente, Cristina Kirchner cerró un acuerdo con el ex presidente para que sea Sergio Massa el candidato mayoritario en las primarias contra el dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois. Sin apoyo de Fernández, Scioli quedó afuera de la contienda.

Mayra Arena, que se hizo conocida públicamente en 2018 por una charla TED titulada “¿Qué tienen los pobres en la cabeza?” y se convirtió en una intérprete de lo que viven los sectores vulnerables, hubiese sido una de las posibles candidatas de la plataforma sciolista. Por eso, las heridas quedaron abiertas entre ambos y el martes dio a conocer su opinión.

“En su momento quisimos pelear una interna peronista. Se planteaba lo que yo creo que es mi mirada del peronismo: sacar a los pobres de la pobreza, ponerlos a trabajar y a vivir bien. La política social es una herramienta más, no es el centro del peronismo, ni de la política, ni del Estado. Mi batalla era esa, porque creo que hay un peronismo enamorado de la política social como eje y bandera, pero es una política social como ‘contensora’, no transformadora. Están enamorados de la olla, del chori y ‘Los Redo’ y creen que eso es ser peronista. Es una mirada muy gorila de lo que es el peronismo”, explicó la consultora política.

Según Arena, Scioli la tentó para dar la disputa en las primarias, y que por lo tanto, la candidatura del ex motonauta “era una herramienta para dar esa pelea”.

“Aparece Scioli y me dice: ‘Pienso lo mismo que vos Mayra, estoy para dar esa pelea, quiero que vayamos… aparte vos vas al frente y me encanta’”, parafraseó la militante territorial y peronista.

“Hay algo que nos pasa a los peronistas ‘gordos Duhalde’ (sic) o no progres, donde muchos compañeros nos dicen ‘yo estoy con ustedes’, y después nadie está para dar la pelea. Scioli apareció para decir ‘vayamos’, eso se lo reconozco. No se dio, no nos la dieron (a la interna), y yo milité al candidato único Massa contra el candidato para contener a la ola progre, que era Grabois”, explicó.

Sin embargo, para Arena, lo peor fue la sorpresa que Scioli se haya sumado a la gestión libertaria y sea un ferviente defensor del gobierno de Javier Milei, porque este ‘salto’ de espacio político le daría argumentos a sus adversarios en la interna del peronismo.

“No esperaba que a todos los que les venían diciendo traidores hace 20 años, siendo que a Scioli le decían traidor -cuando nunca había traicionado- y fue un experto en soportar humillaciones kirchneristas y había sido leal…No esperaba ahora (que Scioli) le haya dado la razón a todos esos hijos de puta, validando un discurso peronista que se roba el peronismo para una mirada ‘kioskista’ y ‘causista’, porque como ahora Scioli se vendió con Milei, parece que nunca creyó nada”, despotricó la referente social.

“Lo recontra cagaría trompadas, pero le falta una mano”, insistió Arena al finalizar el tema.