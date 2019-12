Mayweather se convirtió en el deportista mejor pagado de la década y le envió un mensaje al resto de los competidores

Compartir

Floyd Mayweather volvió a hacer alarde de su apodo. “Money”, como se lo conoce en el ambiente, presumió de su fortuna después del informe que publicó Forbes, el sitio especializado en economía, acerca de quién es el Deportista Mejor pago de la Década.

Por delante de personalidades como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o LeBron James, el ex boxeador estadounidense se ubicó en la cima y, tras enterarse, decidió publicar un mensaje en sus redes sociales. “¡Felicitaciones a todos los atletas en esta lista!”, escribió en twitter.

El ex púgil de 42 años amasó una fortuna valuada en 915 millones de dólares, más de 100 por encima de su inmediato perseguidor, el futbolista luso de la Juventus, con USD 800 millones.

“Me siento honrado de haber logrado tales números récord. Sin faltarle el respeto a nadie, pero hice estos números realmente en 5 años (…) Nunca quise un acuerdo de patrocinio de nadie porque mi visión siempre era ser mi propio jefe y no tener obligaciones con nadie. Así que comencé mi propia empresa de promoción y marca propia (TMT) en la que seguimos creciendo y pronto seremos los patrocinadores”, reconoció el estadounidense que hizo historia en el cuadrilátero

“Puedes decir lo que quieras sobre Floyd Mayweather, pero los números y los elogios no mienten. Esto es realmente sobre trabajo duro y dedicación y saber lo que vales”, concluyó en un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram junto a la lista en la que también aparecían Lionel Messi, Roger Federer y Lewis Hamilton.

El top 10

FLOYD MAYWEATHER: 915 millones de dólares

Cristiano Ronaldo: 800 millones de dólares

Lionel Messi: 750 millones de dólares

LeBron James: 680 millones de dólares

Roger Federer: 640 millones de dólares

Tiger Woods: 615 millones de dólares

Phil Mickelson 480 millones de dólares

Manny Pacquiao: 435 millones de dólares

Kevin Durant: 425 millones de dólares

Hamilton: 400 millones de dólares