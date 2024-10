Mazacotte celebró reparación histórica para héroes del ataque al RIMte. Nº 29

Rogelio Mazacotte, ex combatiente herido en el ataque del 5 de octubre de 1975 al Regimiento de Monte 29, se expresó sobre la reciente medida que finalmente les otorgará una indemnización por los hechos ocurridos hace casi cinco décadas. “Gracias a Dios hoy estoy vivo”, afirmó con emoción quien resultara con tres impactos de bala en el cuerpo durante el asalto de la organización Montoneros. La reparación económica llega tras años de lucha y persistente reclamo.

Primero, Mazacotte destacó la importancia de esta medida y el alivio que supone para él y sus compañeros de aquella fatídica jornada. “Es una reparación histórica para nosotros”, sostuvo, y recordó que varios gobiernos peronistas habían ignorado sus reclamos. “Nosotros le enviamos cartas a Néstor Kirchner, a Cristina Kirchner, y siempre nos rechazaron. No querían saber nada de nosotros”, remarcó, apuntando que fue recién durante la gestión de Mauricio Macri que comenzaron a visibilizarse sus demandas. “El único gobierno nacional que nos vio fue el del señor Macri y ahora el de Javier Milei”, subrayó.

La frustración acumulada durante años de indiferencia gubernamental ha dejado una marca profunda en los ex combatientes. Mazacotte recordó cómo “los reclamos comenzaron a saltar después de que cobraron los Montoneros que vinieron a atacar al Regimiento. Ellos mataron soldados y después cobraron indemnización, mientras que los soldados heridos y muertos no recibimos nada”. La situación que vivieron, señaló, no era más que el cumplimiento del deber cívico ya que “por Ley eso nos tenía que corresponder a nosotros porque estábamos cumpliendo con lo que exigía la ley, prestando el servicio militar obligatorio”.

En Formosa, si bien los ex combatientes son reconocidos como héroes, el reconocimiento económico había sido esquivo hasta ahora. “No tenemos nada, ni siquiera una pensión provincial. El pueblo formoseño sabe que no tenemos nada”, lamentó refiriéndose a la falta de apoyo por parte del gobierno local.

Por otro lado, sobre las recientes declaraciones del senador José Mayans, Mazacotte fue tajante: “El señor Mayans se llenó la boca diciendo que el gobierno provincial nunca nos abandonó, pero la realidad es que el único apoyo que tuvimos fue estar presentes en el acto del 5 de octubre. Más allá de eso, jamás tuvimos asistencia para nada”. A su vez, recordó un incidente en el que la Comisión del 5 de octubre intentó reunirse con el senador en Clorinda, pero fueron ignorados. “Los de seguridad tenían a mis compañeros mientras él se escapaba por atrás”, narró indignado.

Respecto a cómo se siente ante el cumplimiento del DNU que firmó Macri en el 2019, expresó que tenían pocas esperanzas de cobrar durante la presidencia de Alberto Fernández. “Sabíamos que si no cobrábamos con Macri, con Fernández no íbamos a hacerlo. Estábamos convencidos de que esos cuatro años iban a ser perdidos para nosotros”.

Finalmente, el mismo espera que esta reparación histórica también alcance a aquellos combatientes que resultaron ilesos. “Entiendo que ahora avanzan con esta parte porque ya hay un DNU firmado. Una vez que se cumpla, se empezará con los ilesos. Hay muchas esperanzas de que después del 5 de octubre comiencen a trabajar con esos papeles”, concluyó, confiado en que, tras años de lucha, el reconocimiento completo está cada vez más cerca.