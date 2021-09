Mazzarello acusó a Flor Peña de excluirlo de una película: “El poder que da visitar a A. Fernández”

Compartir

Semanas atrás Marcelo Mazzarello había cargado las tintas contra Florencia Peña cuando se revelaron sus reuniones con Alberto Fernández en la Quinta Presidencial de Olivos durante el momento más restrictivo del confinamiento de 2020. Pero ahora volvió a realizar una acusación -esta vez directa- contra su colega, con quien iba a compartir rodaje en la versión cinematográfica de Más respeto que soy tu madre, dirigida por Marcos Carnevale y basada en la novela y guion de Hernán Casciari.

“¡El poder que da visitar a AF (por Alberto Fernández) mientras no podíamos ver a nuestros familiares! La autodenominada referente Flor Peña me hizo echar de un film que empezaba en octubre. Ideología K. La ventaja personal, en desmedro del trabajo ajeno”, disparó Mazzarello en Twitter. Y cerró el mensaje dando cuenta de su proceder con respecto a esta denuncia: “¿Voy a Inadi? No. ¿Gremio? No. ¿Justicia? No. TW”, dijo para explicar por qué lanzó su acusación en dicha red social.

El actor de Naranja y media y la película La suerte está echada, entre otras producciones, habría llegado hace un mes a un acuerdo de palabra con la producción para ser parte de Más respeto que soy tu madre. Por esa razón, ya tenía bloqueada su agenda para ser parte del rodaje. Hasta que llegó la cancelación. No obstante, consultado por Teleshow, Mazzarello se excusó: “Por ahora no voy a hablar”, advirtió, evitando hacer mayores comentarios al respecto.

Desde el entorno de Florencia Peña dicen la situación de Mazzarello “es un tema de Pampa Films”, a cargo de la película en cuestión. Desligan a la actriz resaltando que se trata de “una decisión de producción”, ya que para el papel que interpretaría Mazzarello también estaba en danza el nombre de Guillermo Arengo, por quien finalmente la productora se habría inclinado.

El rodaje de la película, a cargo del realizador Marcos Carnevale, tiene fecha de inicio para el próximo 18 de octubre. Más respeto que soy tu madre, en su versión para el cine, llegará después del éxito en teatro que logró Antonio Gasalla en su interpretación de la novela Hernán Casciari y que ahora se transformará en guión de la mano de su socio, Christian Basilis.

Los tres actores que ocupan los roles protagónicos de la película son Diego Peretti, Florencia Peña y Ángela Torres (en los roles de padre, madre e hija, respectivamente), y contará con la producción de Pampa Films y Nacho Laviaguerre. Según estimaciones previas, el filme se realizará en seis semanas de rodaje, como mínimo.

“Yo no pude ir a Chacarita a despedir a mi viejo, no lo pude visitar en la clínica”, había dicho Marcelo Mazzarello a principios de agosto, respecto a las prohibiciones del Gobierno en 2020 e indignándose al enterarse del encuentro entre Peña y Fernández en la Quinta Presidencial.

“Un año después te enterás de que hubo como una realidad paralela donde sí se podía. El Congreso sesionaba vía Zoom, pero parece que sí se podía ir a Olivos para tener charlas que estaban por el costado”, agregó el actor en una entrevista con Daniel Santa Cruz, conductor del ciclo Cara y cruz, de Radio La Once Diez.

“No es nada personal con Florencia, pero no tenía una representación gremial y de haberla tenida porque yo tampoco… Yo fui al gremio varias veces a reclamar por el trabajo de los actores y está cerrado también. De hecho no te atienden físicamente. Entonces uno empieza a ver que había como un cuento, porque sentís que nos contaron un cuento a algunos que estaba sostenido en los medios en general y otra realidad paralela para los habitantes del poder”, concluyó Mazzarello.

