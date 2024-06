Mbappé descartó jugar los Juegos Olímpicos de París

Kylian Mbappé confirmó que no jugará con la selección de Francia en los Juegos Olímpicos de París, ya que su nuevo club, el Real Madrid, se opone a la idea.

El jugador, de 25 años, dijo en marzo que estaba deseando jugar en los Juegos de su país, pero como el torneo olímpico de fútbol no está en el calendario de la FIFA, los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores.

Mbappé no fue incluido en una lista preliminar de 25 jugadores para los Juegos Olímpicos a principios de este mes, aunque el seleccionador Thierry Henry dejó la puerta abierta.

«La posición de mi club fue muy clara, así que desde ese momento, creo que (sabía que) no participaré en los Juegos», dijo Mbappé a los periodistas antes del partido del lunes frente a Austria en el Grupo D de la Eurocopa 2024.»Así son las cosas, y también lo entiendo. Me uno a un nuevo equipo en septiembre, así que no es la mejor manera de empezar una aventura», añadió, a la vez que indicó: «Voy a desearle lo mejor a esta selección francesa. Voy a ver todos los partidos. Espero que ganen la medalla de oro».

La competición olímpica de fútbol masculino comienza el 24 de julio, 10 días después de la final de la Eurocopa, y termina el 9 de agosto.