Mbappé quiere €50 millones portemporada para jugar en Real Madrid

Luego de haber anunciado a los dueños del PSG que no seguirá en la próxima temporada, el astro francés ya discute su futuro con el equipo ‘merengue’. ¿Y el Arsenal?

El delantero francés del Paris Saint Germain Kylian Mbappé pretendería unos 50 millones de euros brutos por temporada en el caso de acordar su llegada al Real Madrid, según hicieron trascender desde el entorno del futbolista, que anunció este jueves que no renovará con el club parisino y será jugador libre para el próximo mercado de pases europeo.

«Mbappé pide 50 millones de euros brutos por temporada, pero el Real Madrid no estaría dispuesto a desembolsar ese dinero», publicó la prensa española.

«Lo que parece claro es que el francés no cobrará más que Jude Bellingham o Vinicius porque el Real Madrid no quiere romper la escala salarial del vestuario. Así, se habla de un contrato que rondaría los 30 millones de euros», señala los medios ibéricos.

Según otras informaciones, Real Madrid -histórico pretendiente de Mbappé- deberá además discutir «firmemente» el capítulo de los derechos de imagen que parecen ser «el centro de la discusión» en la negociación.

El entorno del futbolista del PSG «quiere todo», pero el Real Madrid «no está de acuerdo y en la discusión entre las dos partes ya aparecieron porcentajes que van del 50/50 al 70 para el Real Madrid y 30 para el jugador», destacan los medios españoles.

Real Madrid «está firme en su oferta, pero lo que parece claro es que si Mbappé termina desembarcando en el estadio Santiago Bernabéu, firmaría por seis temporadas y entre unas cosas y otras, sería el mejor pagado del club blanco», asegura la información periodística.

Por su parte, Mikel Arteta rompió el silencio y confirmó que los dirigentes se encuentran en conversaciones con el delantero de 25 años. En medio de la conferencia de prensa previa a visitar a Burnley por la Premier League, el entrenador español reveló que serán difíciles las negociaciones por la participación de otros clubes, pero afirmó: “Cuando se trata de un jugador de ese calibre, siempre tenemos que estar en la conversación”.

No obstante, a pesar de que, indirectamente, Mikel Arteta relacionó el futuro del todavía jugador del Paris Saint-Germain con el Real Madrid, el técnico añadió: “Exactamente. ¿Por qué no? Si queremos ser el mejor equipo, necesitaremos el mejor talento y a los mejores jugadores“. En dichas declaraciones recogidas por The Telegraph, el entrenador español dijo: “Yo no estoy en las conversaciones, pero a lo mejor Edu (director deportivo) y los dueños sí están“.

Entre medio de varios destinos posibles, sumarse al Arsenal podría ser una de las posibilidades más certeras. Es que el conjunto londinense lo viene siguiendo desde hace mucho tiempo, cuando comenzaron las primeras discusiones de Mbappé con el PSG, y tendrían una carta a su favor. Una de las personas cercanas al campeón del mundo en Rusia 2018 es Thierry Henry, quien sería una influencia importante por su pasado en el Arsenal.