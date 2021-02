McGregor explicó cuál fue el terrible error que cometió en su derrota con Poirier y dio detalles de su inusual lesión

Compartir

Conor McGregor protagonizó una de las peleas más resonantes de lo que va del 2021 después de caer ante Dustin Porier por nocaut técnico en el segundo asalto de la velada que se llevó a cabo en el Fight Island de Abu Dhabi. Pese a que dominó durante los primeros compases, el irlandés no pudo con la potencia del estadounidense y se retiró lesionado del octágono.

Más tranquilo, y después de procesar su desafortunado regreso al mundo de las artes marciales mixtas, The Notorious realizó una cruda reflexión a través de sus redes sociales en la que explicó cuál fue el error que cometió y que le costó el combate.

A su vez, dio indicios de lo que podría depararle el futuro, así como también aprovechó para hablar de lo que ocurrió con su pierna derecha, la cual acabó muy lastimada y por la que tuvo que retirarse en muletas.

“Reflexiones sobre la pelea: Disfruté acumulando más tiempo dentro del famoso Octágono de UFC. 40 segundos en 3 años es todo lo que había tenido hasta esta pelea. Saboreaba cada segundo y disfrutaba de mi trabajo”, reconoció el luchador, haciendo alusión a la victoria previa que había conseguido ante Donald Cerrone.

“Quizá fui demasiado disciplinado y me enfoqué en adoptar una postura principalmente para boxeo. Es lo que pasa por escoger esta pelea y este oponente como una antesala para mi combate de boxeo contra Pac-Man”, reveló el irlandés, dando a entender que las negociaciones con el púgil filipino están encaminadas. “Me merecía que me patearan las piernas al entrar con este pensamiento”, agregó.

“Este no es un deporte en el que se pueda jugar. Aparte de esto, mis golpes fueron precisos y tenía el control total. Aunque los ataques a mis piernas se fueron acumulando en el transcurso de la pelea. Me lanzó 18 en total, con el último doblándome la pierna completamente, eso fue todo”, explicó.

Sobre la lesión que le ocasionaron los repetidos golpes en sus extremidades inferiores, detalló que además de sufrir hinchazones, moretones y un fuerte dolor, “el nervio peroneo quedó lesionado. ¡Fascinante! Es la primera vez que lo experimento”.

“Luego, una tremenda ráfaga de golpes de mi oponente para acabar la pelea. ¡Me quito el sombrero! Una combate bien peleado por parte de The Diamond”, sentenció el de Dublín.

Finalmente se refirió a lo que podría ser un futuro desempate: “¡Estamos 1-1, ahora una pelea de trilogía por todo el oro! ¡Wow! ¡Emocionante! No es la trilogía que estaba esperando, o el movimiento que anticipé, pero estaría mintiendo si dijera que esto no está destinado a suceder. ¡Esto es exactamente como tiene que ser!”.

