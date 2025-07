«Me ayudaron a vencer al cáncer»

Con 82 años y tras meses de tratamiento, Bernardo Medina logró vencer al cáncer y tocó la campana en el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de Formosa.

En diálogo con la prensa exteriorizó su alegría: “Estoy muy feliz porque tuve la suerte de vencer a esta enfermedad, gracias a la ayuda de estas personas que me han acompañado y ayudado, así que puedo festejar en mi vida. Es como nacer de nuevo”.

“Estoy infinitamente agradecido a todos por la atención que me han brindado, no tengo palabras”, subrayó emocionado respecto del personal que presta servicios en esta institución de alta complejidad que se dedica al diagnóstico y tratamiento de enfermedades oncológicas, así como a otras patologías utilizando tecnología nuclear. Se trata de un emblema del sistema público sanitario provincial y de referencia en el norte del país.

Destacó que “me recibieron con tanto cariño, voluntad y amor, que me voy feliz por haber vencido al cáncer”.

Sobre el tratamiento, contó que fue de “más o menos cuatro meses” y se originó luego de que “mi médico de cabecera me contara lo que me estaba pasando. Yo no me asusté, dije ‘hay que tener fuerza’”.