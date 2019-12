“Me chupan la poronga”: el mensaje de Dady Brieva a quienes lo critican por ser kirchnerista

Compartir

A una semana de la asunción presidencial, el conductor y humorista Dady Brieva habló sobre la gestión que se inició el pasado 10 de diciembre, se mostró esperanzado con respecto a las primeras decisiones de gobierno, contó cómo se le ocurrió el “volvemos mejores” y se despidió con un exabrupto dedicado a quienes lo critican por ser kirchnerista.

En un reportaje realizado por el periodista Luis Novaresio en el canal A24, Brieva recordó que a los peronistas no le hicieron la vida fácil durante los últimos 4 años de gobierno de Mauricio Macri y consultado por las personas que lo critican por ser kirchnerista, lanzó: “Me chupan la poronga».

En el extenso mano a mano, Brieva también habló de las recientes medidas que anunció el Gobierno y de la grieta: “Los peronistas son todos buenos si están bien dirigidos; hoy el capitán es Alberto (Fernández) y Cristina (Kirchner) es una gran vicepresidenta. Si Perón hubiese tenido una hija, sería Cristina”.

Las frases más destacadas de la entrevista

“La agenda es la UTA y el campo, pero ya se comenzaron a bajar los medicamentos, los bonos; la medida a los Bienes Personales, me parecen muy bien. Antes se le daba un premio al que tenía la guita afuera, ahora por lo menos se lo va a castigar. Conviene traer la plata, entonces”.

“A Alberto lo vi dos veces. Nos saludamos, tomamos un café y nos sacamos una foto. A mí me gustaba, pero cuando comenzaron con lo de ‘un hombre común’ dudé. Después comenzó a hablar, lo vi bien peronista, y ahora estoy muy contento con él”.

“Ojalá que Dios le dé fuerza a Alberto para gobernar. Cristina ya sabemos que la tiene; es una yegua, te pelea con un escarbadientes. Pero el Frente de Todos es una gran familia, donde están todos los tíos, aún los borrachos”.

“Yo podría decir que el liberalismo no vuelve nunca más. Pero no lo voy a decir porque sabemos que puede pasar. Si hacemos un mal gobierno, ellos pueden volver. Es obligación nuestra hacer un gobierno contundente para quedarnos 12 años (tres períodos)”.

“El ‘volvimos mejores’, es una frase que me pertenece. Salió en un programa de Mauro (Viale) donde estaba Berni y Alberto; yo hablé con Mauro y él me la reconoció. A mi me parecía que el ‘volver mejores’ era un plus. Para volver iguales no alcanzaba; volver mejores es volver con la redistribución de la riqueza y no tantas desprolijidades como en el pasado”.

“Yo tengo tres propuestas desde el sentido común peronista: una son los medios. No se puede con los medios en contra. Necesitamos una radio fuerte, una televisión fuerte y un diario fuerte”.

“Crearía un Ministerio de Relaciones Públicas Peronistas. No podemos dejar que se vayan los peronistas porque no nos acordamos del cumpleaños. Algunos quieren el reconocimiento de papá”.

“La tercera: tenemos que tener una fuerza de seguridad que sea popular. Estoy cansado de que nosotros llegamos, le sacamos la nafta a los tanques, le sacamos las balas, le meamos la gorra y después vienen ellos y lo cagan a palos a mi hijo en las manifestaciones”.

“Tenemos que terminar con esa cosa psicótica que tenemos los gobiernos populares que siempre estamos enfrentados con las fuerzas de seguridad. Son trabajadores. Yo vengo de una familia policial. Me crié en un patio de comisaría tirando con todas las armas que te podés imaginar. El agente de seguridad es un empleado público con vocación”.

“Creo que deberíamos llamar a las fuerzas y preguntarles: ¿qué es lo que quieren? Son empleados. Los ‘cabeza de tortuga’ son como nosotros. Lo que tengo que tratar de cambiar es que ese que me pega no le guste pegarme. Que sea un profesional”.

“Los peronistas son buenos si están bien dirigidos. Creemos en esa pirámide jerárquica. Tenemos que tener un buen capitán de barco. Hoy el capitán es Alberto y Cristina es una gran vicepresidenta”.

“Yo amo a Cristina. Tuve la suerte de enamorarme dos veces: de Perón y de Néstor y Cristina. Ella es el ‘Che’ Guevara y Camilo Cienfuegos”.

“Cristina es una tipa bárbara. Hay un cementerio de dirigentes después de ella. Es una adelantada que ve más allá. Pero le debe haber costado mucho por ser mina. Ha aguantado mucho, unos ovarios terribles”.

“Las chicas le están enseñando a esmerilar ese machismo que tiene la gente de su edad. Si Cristina se hubiese muerto, no sé si Néstor hubiese aguantado mucho. Ella se tuvo que comportar machistamente para una mesa de varones”.

“Creo que se viene una gran oportunidad. Tengo esperanza de que la cosa pueda cambiar y activar. Que la gente pueda comprar carne, que el que vende carne pueda ir a ver ‘los MiDaChi’ y nosotros podamos dar trabajo. Eso es consumo interno, eso es peronismo”.

“Después de las PASO hubo centenares de argentinos que emigraron porque no quieren vivir acá”.

“Macri fue un mal sueño. No sé si él quiso ser presidente. A (Horacio) Rodríguez Larreta lo veo con más pinta de político que Macri”.

(Sobre quienes lo critican por ser kirchnerista) «Me chupan la poronga. Porque en realidad a mí me pasó lo mismo cuando te llevé a vos al programa, vos eras el distinto, y yo hago lo que yo quiero y pregunto lo que yo quiero. ¡Qué me interesa lo que vas a comer para Navidad! Andá a cagar. Fácil no me la hicieron, gratis no me salieron estos cuatro años, pero ahora estamos nosotros”.