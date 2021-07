“Me dio vergüenza y dolor, se burlan de la gente”, dijo Neme tras el acto de presentación de candidatos del PJ

Compartir

Gabriela Neme, concejal y precandidata a diputada nacional por el partido “Estamos con Vos”, en diálogo con el Grupo de Medios TVO lamentó la realización del multitudinario acto que llevó adelante el PJ en el club San Martín para presentar a los precandidatos que competirán en las PASO. “Me dio vergüenza y dolor, se burlan de la gente”, aseguró la edil capitalina.

“Es vergonzoso lo que hicieron, da vergüenza y dolor por todos los que le pusieron el pecho a la pandemia, por los médicos y enfermeros, policías, comerciantes, changarines a los que no dejaron trabajar, al formoseño que llenaron de actas con el verso de que los cuidaban, todo fue política, el virus no desaparece de la noche a la mañana, para poder atacar a la oposición hicieron aumentar los casos con números que no coinciden porque no hay forma de que la escala suba como subió y después baje justo antes del comienzo de la campaña, escuchamos este lunes a Bibolini pedir responsabilidad social ante las flexibilizaciones por la llegada de la cepa Delta y el martes a la noche y de la mano del jefe máximo de la provincia como un gobernador se hizo un acto cuando pedían que las actividades en lugares cerrados no debían tener más de 50% de capacidad y acá el club estaba colmado, sin distancia, como burlándose, esto representa más de lo mismo, se burlan de la gente con un relato armado que no tiene nada que ver con la realidad, las redes explotaron de indignación tras esto”, expresó.

“Estos actos de provocación vienen de la mano de la soberbia de Insfrán, de un gobernador que no escuchó nunca a su pueblo durante la pandemia, que no los vio, solo hacen que la gente esté más convencida de que no representan ese modelo, los miles que estaban en el acto no fueron porque les gustaron los candidatos y querían escuchar las ofertas electorales o las propuestas, fueron porque son cooperativistas o empleados públicos que están apretados, a mí me habló una mujer enojada porque el marido había estado con covid, no había cumplido los 10 días y lo obligaron a ir al acto, de qué protocolo sanitario hablan, no les importó nunca ni la vida ni la salud, no les importó el formoseño sino que solo su poder, hacer plata con el dolor de la gente”, acusó la edil capitalina.

“El teléfono me estalló de la gente y muchos me decían que hace un año no los habían dejado pasar, que no pudieron despedir a su padre, que los llevaron a un CAS, esto hace que acelere el proceso de la gente de darse cuenta lo que el formoseño no quiere más. Pareciera que el formoseño para ellos es una persona incapaz de tener responsabilidades y de tomar decisiones, ellos decían que nos encerraba porque nos cuidaban, como si fueran el hijo travieso de la casa que se porta mal, pero así no funcionan las sociedades, el formoseño no es irresponsable más allá de que pudieron haber casos de irresponsabilidad de romper algunos protocolos, pero también es cierto que muchos protocolos se rompían porque no había transparencia en la información, había mucha manipulación porque en realidad el gobierno buscó generar hacer actas para empobrecer al pueblo, lo importante era mostrar estadísticas de lo irresponsable que era el pueblo formoseño”, indicó.

Aseguró que “a la gente la manejaron con miedo, es muy rico volver a ver los partes diarios donde se observa la perversidad en sus diseños políticos, decían que tenemos que estar unidos, que somos una gran familia, que se debía preparar el sistema sanitario, cuando el virus entró el sistema sanitario era el peor del país por eso tenemos los índices más altos de mortalidad y de contagio cada 100 mil habitantes porque no tuvimos un sistema sanitario como tendríamos que haber tenido, fuimos los peores perjudicados por el encierro, Formosa tiene más de mil fallecidos, Corrientes tiene 1750, pero tiene el doble de población, deberían tener más de dos mil casos y ellos no cerraron así como nosotros”.

“Creo que el formoseño debe profundizar esta doble vara que tiene el gobierno de Insfrán, mientras el formoseño no podía ingresar por el Bermejo, los funcionarios y sus amigos entraban y salían de la provincia como querían, mientras al formoseño lo iban a buscar de prepo y lo llevaban a un CAS, ellos nunca fueron a uno de estos lugares, esa doble vara de privilegios para unos y restricción y persecución para otros es lo que tenemos que terminar, debe haber una única política de gestión que establezca la igualdad por sobre todas las cosas”.

Para finalizar se refirió a cómo será la campaña que llevarán adelante para competir en las PASO. “Nuestra estrategia política es diferenciarnos, somos realmente otra opción, nuestro acto de lanzamiento va a ser el día viernes de manera virtual, sin gente, creemos que tenemos que dar el ejemplo y respetar el protocolo, más allá de que hay flexibilizaciones, más allá de que tenemos que caminar la calle, siempre le pedimos al equipo de cuidar la distancia, del tema de los barbijos, nos tenemos que seguir cuidando, cuando pedíamos flexibilizaciones no era para no cuidarnos más sino que para convivir con el coronavirus, no sabemos cuánto tiempo más vamos a vivir así, en nuestra campaña invitamos al vecino a hacerse cargo de la democracia, de lo que está en juego en estas PASO donde se define el modelo político que continúa, si vamos a seguir encerrados o si queremos libertad, nuestra opción es la más pluralista y humilde en cuanto a las estructuras, estamos convencidos y vemos la reacción de la gente de que quien va a custodiar nuestro voto es la gente”.

