“Me duele que algunos irresponsables metan a la política en el barro”, dijo Rozas

El ex gobernador radical del Chaco, Angel Rozas, dijo que “duele profundamente” que “algunos irresponsables metan en el barro” a la política, en referencia a la denuncia penal que hizo ayer la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, por presunto espionaje ilegal contra a políticos, periodistas, dirigentes y policías durante el gobierno de Cambiemos.

Rozas hizo declaraciones tras saber que su nombre figuraba entre los dirigentes sobre los que la AFI realizaba presunto espionaje ilegal.

“A mi me duele profundamente, y en este caso aparezco yo también en la lista, como muchos otros investigado de la vida política”, dijo Rozas en declaraciones radiales.

“Duele en cualquier circunstancia, que te lo haga tu propio gobierno o que te lo haga uno de diferente signo. Siempre te duele porque uno supone que la política tiene que estar calificada como una prestación de servicio a la comunidad, que no la puede practicar cualquier porque tiene algunas condiciones que exige previamente la política, que es tener voluntad y deseo, de servir a los demás”, sostuvo el dirigente radical que, fue Jefe del Interbloque de Cambiemos en el Senado de la Nación en el primer año del gobierno del ex presidente Mauricio Macri.

“Cuando uno tiene esa concepción de la política, que de pronto algunos irresponsables la metan en el barro a mi me duele profundamente; y en este caso, además, aparezco yo también en la lista junto con muchos otros”, remarcó Rozas .

El ex senador nacional por la alianza Cambiemos reconoció que “no se sabe bien aún de que se trata esto”, pero reconoció que este tipo de prácticas “no es nuevo” y que “ya ha sucedido en otros gobiernos”

“Se supone que es un seguimiento de tipo político, para saber que contactos tiene uno de la oposición, si está mas cercano con fulano que con mengano, saber de tu vida política, sobre todo eso es lo que les interesa cuando te persiguen desde la Side o desde la AFI, como se llama ahora”, dijo el dirigente.

Al ser consultado sobre las razones por las que su nombre estaba incluido en la lista, Rozas especuló con que se debía a su nivel de autocrítica para con la gestión.

“Yo la verdad soy y siempre he sido, con mis aciertos y errores, muy leal. Pero eso no quiere decir que tenga un bozal, y siempre he dicho lo que pienso”, aclaró el dirigente radical y agregó: “Y por supuesto yo se, esté en la lista o no, por amigos muy cercanos a Macri que no les agradaba que yo fuera un autocrítico constructivo. Pero yo quería que cambien para que nos vaya mejor a nosotros y al país”, sentenció.