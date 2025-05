La diputada provincial de Formosa por el partido Nuevo País, Gabriela Neme, dialogó con el Grupo de Medios TVO y brindó definiciones sobre temas clave de la actualidad política y social de la provincia. En una entrevista cargada de declaraciones contundentes, se refirió a la situación de los derechos humanos en Formosa, su reciente encuentro con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y su rol en las próximas elecciones constituyentes.

Neme comenzó destacando la relevancia de la audiencia convocada por la Comisión de Derechos Humanos, en la que se tomará declaración a ciudadanos que denuncian violaciones sistemáticas. “La Comisión de Derechos Humanos le tomará declaración hoy a cuatro valientes formoseños que vienen a dar su testimonio para mostrar que la violación de los derechos humanos en Formosa no fue solo en pandemia, sino que también lo es cada día y en toda la provincia”, afirmó con énfasis.

En otro tramo de la entrevista, la legisladora se refirió a su encuentro con la ministra Patricia Bullrich, destacando el acompañamiento que ha recibido desde la cartera de Seguridad nacional. “Me recibió la ministra de Seguridad en su despacho. Nosotros trabajamos mucho de la mano de Patricia, desde nuestro partido queremos que al Presidente le vaya bien, y Bullrich siempre nos acompañó. Estamos muy agradecidos con ella, sobre todo porque lo hace frente a la grave problemática que tenemos acá: una Policía adoctrinada que no cumple su verdadero rol de brindar seguridad, y que nos deja con la puerta abierta a los delitos”, señaló Neme.

Respecto al panorama electoral y su participación en el proceso constituyente convocado por el gobierno provincial, Neme fue crítica, pero aseguró que no se bajará del desafío. “Me hubiese gustado que también La Libertad Avanza integrara esta gran alianza, pero entiendo las diferencias. De igual manera, sostengo que uno tiene que tragar saliva y seguir en pos de lo general”, expresó.

En ese sentido, confirmó que integrará la Convención Constituyente en representación de su espacio: “Así como (Francisco) Paoltroni va como constituyente, yo también lo seré, y quiero que a La Libertad Avanza le vaya bien para impedir este ataque institucional a nuestra Constitución, que busca darle aún más poder a Insfrán y permitir que se vulneren muchos más derechos”.

Finalmente, adelantó que pedirá licencia a su banca en la Legislatura provincial para poder participar del proceso electoral. “Sabemos que entraremos en el juego de Insfrán, porque si bien nos autorizó la candidatura, también puede sacarnos la banca sin más”, advirtió, dejando en claro las tensiones políticas que rodean el proceso constituyente en Formosa.