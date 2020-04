«Me sorprende lo que se dijo porque jamás pasó absolutamente nada», aseguró Ricardo Cáceres

Compartir

Ricardo «Pilo» Cáceres, empresario formoseño y propietario de la cadena de supermercados que lleva su apellido, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló luego de que el ministro de Gobierno, Jorge Abel González lo denunciara ayer públicamente en la conferencia diaria que brindan para informar sobre el COVID-19, asegurando que el comerciante ejerció insultos y violencia de género contra el personal de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor que realizaba controles de estado, vencimiento y demás de la mercadería de una de las sucursales con la que cuentan en la capital.

«No pasó absolutamente nada, lo que me sorprendió fue lo que se dijo en una conferencia de prensa, ahí en el negocio no pasó nada de nada, no sé de qué me acusan, me sorprende esto porque la verdad es que jamás los quise atender porque siempre dicen que yo defiendo con mucho énfasis mis derechos, entonces mando a mi hija y a los encargados de locales que nosotros tenemos, no sé realmente lo que dicen», comenzó explicando.

«Me sorprende mucho esto, ya tengo cierta edad, estoy más cerca del arpa que de la guitarra, me sorprende que digan algo como esto, yo no soy contrario a nadie, ni lo conozco (al ministro González), solo lo veo en los periódicos, en las fotos, pero en mi vida hablé con él, realmente me sorprende esto», acotó.

Respecto a las graves acusaciones de violencia de género y agresiones que llevarán a la justicia, Cáceres manifestó que «no fui detenido al menos hasta ahora no, la verdad es que estoy muy sorprendido pero si me quieren detener no hay problema, a lo mejor están buscando alguien con quien pelear, no tienen con quién pelear y no entiendo porqué buscan una persona mayor como yo, todo esto me sorprende, no es el camino que tenemos que seguir, debemos tratar de ayudarnos entre todos, nosotros estamos obligados a tener abierto el negocio pero hay otras personas que tienen que tener los comercios cerrados, estar en sus casas, algunos pagando alquiler y ese tipo de cosas, creo que por ahí tiene que ser el camino, de tratar de ver qué les falta o cómo ayudar a esa gente».

Asimismo señaló que «me preocupa todo esto porque si tienen alguna animosidad me tienen que respetar aunque sea por los trabajadores que tengo, por los puestos de trabajo que primero comenzó mi padre y luego yo con mi hermano, me sorprende esto porque también tienen que buscar otro contrario, a mi me tienen que proteger, tengo 72 años ya no me puedo pelear con nadie, alguna vez tendrían que llamarme y hablar a ver cuáles son mis errores y voy a tratar de corregir, si mi error es crear fuentes de trabajo y brindarle a la gente un servicio de calidad como siempre queremos hacerlo, si hay que mejorar lo mejoro pero hasta ahora estoy esperando».

«Hoy (ayer) tuvimos 3 inspecciones con 20 personas en cada sucursal, a veces no sabemos en qué situación están, nosotros todo el día corremos el riesgo de atender a los clientes sobre todo los cajeros, repositores que sí están expuestos al hacer este tipo de cosas y tenemos esta gente que son entre 15 y 20 personas que ingresan a revisar todo el negocio y no encuentran nada, nosotros tenemos los precios como tienen que ser, me sorprende cuando a lo mejor esta gente tendría que estar en la casa resguardándose porque ellos también corren riesgo con esta pandemia, esto no elije a quien sí y quien no, no sabemos ni dónde está este bichito y debemos cuidarnos entre todos».

También relató que días pasados, «nos clausuraron una sucursal por 4 o 5 mercaderías que supuestamente estaban fuera de precio o estaban vencidas, eso tienen que establecer los bromatólogos, alguien que sepa un poco más de esto, el miércoles a la noche hablábamos con gente de bromatología ya que tenemos nuestro asesor bromatológico y le decíamos que lo que estaban llevando era pollo fresco, no pollo congelado, el pollo congelado es una piedra prácticamente, el pollo fresco se tiene que vender distinto, tenía la fecha de vencimiento y es antes de los 10 o 12 días, pero no entiendo la otra parte, tengo entendido que a otros les hicieron lo mismo. Hoy tuvimos 3 inspecciones en 3 supermercados y está bien que vayan, pero de a menos, de a 2 o 3 para que también se cuide la gente que hace estos trabajos y para cuidarnos entre todos».

En ese marco aclaró que no está en contra de los controles que realizan, «todos tienen que hacer su trabajo pero también tienen que dejarnos a nosotros decirles cómo son las cosas porque no soy bromatólogo pero entiendo de esto, hace 50 años que compramos carne, pollo y estamos en esto, conocemos más o menos los que están en mal estado para vender».

En cuanto a las reuniones que se hicieron para establecer acuerdos de precios y demás, aseguró que «a nosotros nunca nos invitaron pero está bien, me sorprende porque con el Gobernador tengo buena relación, por lo menos cuando nos encontramos o cuando voy a saludarlo siempre me distingue con sus afectos pero a veces la parte de abajo no sé cómo es el sistema de ellos, este señor a mí me sorprende, siempre trato de colaborar, de hacer mejor las cosas, tenemos un equipo de fumigadores que limpian los carros, pusimos lavatorios en los ingresos para que si la gente se quiere lavar las manos lo haga, ahí tienen un lavatorio con jabón y después les ponemos un poco de agua con lavandina porque alcohol no tenemos hace 20 días y no estamos dentro del régimen para que nos vendan porque el alcohol primero tiene que ir a los sanatorios, hospitales o farmacias pero no a los supermercados».

«Ahora los repositores externos ya no vienen a trabajar, son empleados nuestros que están reponiendo porque hay algunos que vienen de Resistencia ya que no hacen solo Formosa sino que trabajan día de por medio un día en Resistencia otro en Formosa y así sucesivamente, algunos son de ahí y otros de Formosa pero ahora la mayoría son empleados de la empresa», dijo sobre la gente que realiza reposición.

Lamentó además la grave acusación de violencia incluso contra su hija que también habría agredido a los fiscalizadores, «es bastante complicado esto porque mi hija está defendiendo también lo que es de ella», dijo y contó que esa noche que realizaban el control «yo bajé después justamente para decirles que terminen con eso porque eran las 20:50 horas y teníamos que cerrar a las 20, eso fue todo lo que pasó y parece que eso los ofendió y dijeron otras cosas, no sé qué buscan, yo no voy a pelear más, estoy para réferi no para pelear».

Para finalizar se refirió a si tomará alguna medida legal tras lo ocurrido, «no es momento de pelea ahora ni de denuncia ni ese tipo de cosas, tenemos que ver y sobre todo esta gente que son los que deciden y están en el gobierno tienen que pensar en los albañiles y en los zapateros, vendedores de ropa, esa gente que hace un mes y medio tiene que pagar alquiler luz, agua y no puede trabajar, todos los que hacen todo tipo de servicio y deben tener muchos problemas porque o sino después van a salir a la calle y no quiero que pase nada, creo que tendríamos que estar al lado de ellos para ver de qué manera ayudarlos, si esto se termina pronto y ojalá sea así y que puedan seguir trabajando, ellos son hacedores de su propio sueldo, no viven del estado, a ellos tenemos que protegerlos».