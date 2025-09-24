Medalla dorada y plateada para Argentina en el Sur-Centro Menores

Por la última fecha del torneo subcontinental U-13 y U-14 que se disputó en Asunción, la Selección Femenina empató en 28 con las locales y se consagró subcampeón. La Masculina, que ayer había asegurado el título, cerró el torneo venciendo a Paraguay 30:16.

La delegación albiceleste cerró su participación en el Sur-Centro Menores cosechando una medalla de oro y otra plateada, repitiendo la performance del año pasado en donde justamente los varones habían ganado el título y la mujeres el subcampeonato. Argentina se despidió del torneo con un registro de nueve victorias y un empate.

La Selección Masculina le ganó al combinado de Paraguay A con gran contundencia para ganar el título con plenos de victorias. La Femenina empató con el selectivo Paraguay A -en un encuentro definido con un gol del local sobre la chicharra- para quedarse con el subcampeonato tras igualar en puntos ante justamente las locales que se colgaron el oro favorecidas por la diferencia de gol.

Rumbo al bicampeonato, el equipo masculino dirigido por Rubén Busolin venció a Uruguay 24:17 en el debut, luego derrotó a Paraguay B 39:10, a Brasil 26:21, a Chile 27:22 y a Paraguay A 30:16. En un duelo que definió la medalla plateada y la de bronce, Brasil derrotó a Chile 24:19.

Por su parte, las chicas al mando de Bruno Puente le ganaron a Paraguay B 35:23 en la apertura del torneo, después vencieron a Brasil 27:26, a Uruguay 33:22, a Chile 29:14 e igualaron con Paraguay A 28:28. Brasil se colgó la medalla de bronce tras vencer a Paraguay B 26:20. Todos los partidos del Sur-Centro U-13 y U-14 Asunción 2025 se vieron en vivo por el canal de You Tube de la Coscabal.

Los primeros minutos del duelo entre las Menores y Paraguay, de gol a gol, vaticinarían lo que sucedería en el final de partido. Si bien Argentina sería la primera en abrir una brecha de dos goles con sus jugadoras más determinantes en ataque a lo largo del torneo, Rebeca Lopes y Luciana Costas, las locales emparejaron las acciones.

Tras unos minutos donde las arqueras Zoe Borra y Maia Aranda se lucieron, Paraguay fue la que pasó a dominar el tablero y sacar la máxima de diferencia, 5:9. Un excelso trabajo de Costas -goleadora del partido con 12 tantos- sostuvo a la Selección en partido e incluso le permitió llegar a recortar la distancia para el 9:11 al descanso.

En el complemento, las Menores tuvieron un buen arranque pero nuevamente Paraguay estiró la brecha a cuatro, 16:20. Sin embargo, las de Puente ajustaron la defensa, Borra cerró el arco y con goles de Emilia Celiz, Agostina Espinosa, Camila Flores, Costas y Lopes pasaron al frente 21:20. Ventaja que llegaría a ser de dos a poco del final, aunque un mejor cierre de Paraguay le permitió llegar al empate agónico y obtener el título.

La Selección Masculina no falló en su último partido y cerró un torneo perfecto ganando el título con total autoridad. Ante el combinado de Paraguay A, el equipo al mando de Rubén Busolin no tuvo el mejor comienzo dándole la posibilidad a los locales llegar a estar arriba 8:6 en quince minutos de juego.

Con los goles de Anselmo Salinas, Lucas Staque y Santino Ferri -goleador del partido con 8 tantos-, sumado a las atajadas de Joaquín Cufre, los Menores enderezaron el rumbo del partido para con un parcial 5:0 pasar al frente 11:8. A partir de ahí, Argentina no soltó más la ventaja y amplió la diferencia con goles de Román Villaruel para irse al descanso 16:11.

En el complemento, los Menores nuevamente fueron de menos a más. Tras un comienzo incómodo en ataque por un cambio de defensa paraguaya que le permitió a los locales recortar la distancia a cuatro, un par de goles de Ferri y Santino Tamborelli, sumado a más atajadas de Cufre, hicieron crecer nuevamente a la Selección que manejó bien la diferencia hasta el final para el contundente 30:16.