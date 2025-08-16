Medalla plateada para La Garrita en los Juegos Panamericanos Juniors

La Selección conducida por Martín Duhau cayó con Brasil 19:22 tras un mal primer tiempo y una mejoría en el segundo que igualmente no fue suficiente para recuperar la distancia. Paraguay, que derrotó a Uruguay, completó el podio.

Punto final para la participación de las Juniors en la 2° edición de los Juegos Panamericanos Asunción 2025, colgándose la medalla plateada tras caer con Brasil en la final el torneo. La Selección llegaba al duelo ante las brasileras tras superar a Paraguay 23:17 en semifinales.

La Garrita no pudo repetir la regularidad mostrada en el encuentro ante las brasileras en el final de la fase de grupos, cayendo en la definición de la medalla dorada en un encuentro que fue de menor a mayor. En el duelo que definió el bronce, Paraguay venció a Uruguay 20:18.

Mora Carballo, con 6 goles, fue la máxima anotadora de una Selección Junior que tras un inicio igualado, no pudo sostener el ritmo de las brasileras que estuvieron muy efectivas en ataque sacando una gran diferencia en el primer tiempo. Tras el 8:15, Argentina mejoró en todas las fases de juego teniendo a Lola Nuñez como gran figura en el arco -11 atajadas en un 46%- , pero no le alcanzó para recortar la ventaja.

Camino a la presea plateada, La Garrita debutó en el Grupo A con triunfos contundentes ante Cuba 47:20 y México 32:14 y cayó frente a Brasil 18:21. Tras avanzar a semifinales como segundo de su zona, venció a Paraguay 23:17 y hoy perdió nuevamente con Brasil 19:22. Todos los partidos de Argentina en los Juegos Panamericanos se pueden ver en vivo por TyC Sports, Deportv y Panam Sports según la programación del día.

Formación inicial: Florencia Carrasco, Valentina Stanich, Helena Molina, Miranda Kruk, Sofia Gull, Mora Carballo y Zoe Oriolo.

Argentina (19:22 vs. Brasil): Mora Carballo (6), Isabella Patrone (5), Miranda Kruk (3), Helena Molina (3), Sofia Gull (2), Kiara Manzo, Catalina Losarcos, Valentina Stanich, Zoe Oriolo, Mailen Sokalksi, Mara Lopez, Delfina Arzola, Lola Nuñez y Florencia Carrasco.