Mediante acciones administrativas y judiciales buscan proteger los derechos de consumidores

Un numeroso grupo de vecinos – consumidores de nuestra ciudad, se acercaron a la Defensoría del Pueblo en búsqueda de asesoramiento legal, ya que «aproximadamente unas 300 personas fueron estafadas en la adquisición de terrenos del Barrio 12 de Octubre – Lote 112, comercializadas por un ciudadano individualizado como -W.S.R.- en abierta complicidad con la Administradora de un Sucesorio, la cual, otorgando poderes de compra apócrifos, sin conocimiento de los demás herederos, los han colocado en una delicada situación, ya que, algunas familias se encuentran viviendo en el lugar y otros no han podido acceder a los mismos”.

Agregaron los citados que en un estudio jurídico ubicado por la calle San Martín de nuestra ciudad, se les exigía la suscripción de boletos de compra venta y las cuotas eran cobradas por personal de un -Proyecto Inmobiliario- el cual también es cómplice de estas maniobras fraudulentas.

Leonardo Gialluca, junto al secretario letrado José P. García y los asesores letrados Carolina Ruiz Diaz, Ascarza Rafael y Ana Laura Gómez, señalaron que iniciarán las acciones administrativas y judiciales necesarias para la regularización dominial de este caso y buscarán la detención efectiva de W.S.R. quien posee varias denuncias en las Fiscalías y Juzgados Penales, las cuales nunca avanzaron por diversos motivos.

Gialluca les señaló que, a 30 años de la sanción de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, desde este Organismo de la Constitución Provincial, continuaremos trabajando por el reconocimiento de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y advirtió que todo esto solo puede ser enfrentado con un Estado presente que ponga límites a los abusos del mercado y otorgue soluciones a los conflictos.

Los Reclamantes

Los reclamantes, expresaron “que no solamente los moviliza la defensa de sus derechos, sino también, el interés de que otras personas de bien no sean víctimas de estos delincuentes”.

Por último, acordaron una nueva convocatoria luego del balotaje de ayer, 19 de noviembre, en el cual, se deberá decidir por una opción entre dos posibilidades, optando entre el negacionismo total de derechos, donde se piensa que el mercado y los grupos económicos poseen las soluciones o elegir la otra opción que es la que permitirá mantener los beneficios que implica la intervención del Estado, sin desconocer lo difícil de la actual situación económica y social, con índices inequitativos en la distribución de ingresos y de bienes, lo cual no significa que arrojar todo por la borda nos va a colocar en una mejor posición y sabemos que después del 10 de diciembre, cualquiera sea el candidato que triunfe, “todos debemos estar unidos solidariamente para buscar que el Estado presente haga más eficaces las políticas públicas en materia de consumo de bienes, servicios esenciales, protección a la salud, seguridad e intereses económicos, colocándole siempre límites a todos aquellos que no respetan nuestros derechos y principalmente al poder de las grandes corporaciones y grupos económicos que continuarán priorizando únicamente sus ganancias en detrimento del trabajo y de los ingresos de los consumidores asalariados”.