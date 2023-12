Médicos cardiólogos alertaron por injusticias e ineficiencias en el sistema de salud argentino

Las sociedades científicas del área de la Cardiología emitieron un comunicado reiterando su profunda preocupación por el estado del sistema de Salud. En el informe se busca alertar a la población sobre las severas dificultades para el correcto tratamiento de las enfermedades cardiovasculares en el presente. El presidente de la sociedad formoseña de cardiología, Alfredo Romano en contacto con el Grupo de Medios habló al respecto y señaló que «en Formosa estamos peor que en el resto del país».

Romano comenzó diciendo: «en Formosa en realidad estamos peor que en el resto del país porque el tema de la desfinanciación de las obras sociales es un todo y tenemos muchos inconvenientes con muchos problemas en el atraso de los pagos en las prestaciones en el sistema de salud complica mucho el funcionamiento sobre todo de las entidades que tienen internación y personal a cargo porque se han incrementado muchos los gastos sanatoriales y los sueldos».

Y añadió «debemos decir que no es lo mismo cobrar en estos tiempos que años anteriores en materia de inflación porque ahora nos toca cobrar cada seis meses como antes una práctica, pero cuando a nosotros nos pagan ya los costos se han actualizado mucho y ese desfasaje que existe hoy hace que sea más difícil conseguir insumos, materiales y medicamentos».

«De todas maneras hay que decir que los insumos no se venden, hoy por hoy no conseguimos los materiales de contraste para hacer tomografías o estudios específicos que se utilizan para ver los vasos sanguíneos para hacer un diagnóstico adecuado. En las droguerías no lo quieren vender porque no saben a qué precios vendrán», explicó.

«Tenemos que decir que la realización de los estudios se están postergando tanto en la parte publica como en los privados. Es insumo, el de contraste, se utiliza para estudios coronarios y también para hacer estudios del cáncer y se corre el riesgo de que la enfermedad avance o se complique. Es un tema muy delicado y grave», acotó.

«En otro tramo de la entrevista contó que muchos de los profesionales del área de cardiología se han ido de la provincia, algunos se han ido a Paraguay, Buenos Aires o Misiones», cerró.