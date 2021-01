“Médicos y policías actúan de manera agresiva con los originarios que dan positivo a Covid-19”

Compartir

Jorge Palomo, vecino de la localidad de Ingeniero Juárez e integrante del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina, habló con el Grupo de Medios TVO de cómo está la situación en el oeste provincial tras el brote de casos de coronavirus; asimismo denunció que “médicos y policías son violentos y agresivos con los originarios que dan positivo a Covid-19”.

“Hay una preocupación muy grande por parte de las autoridades de las comunidades -presidentes, Caciques, pastores- y sobre todo de las familias. Estamos como voceros y muchos que quizás no se animan a hablar nos expresan sus inquietudes”, comenzó detallando.

Al referirse a dichas preocupaciones indicó que “muchas tienen que ver con los horarios en que se presentan a las casas de los hermanos con los resultados de hisopados. En algunos casos a las 2 o 3 de la madrugada llega la Brigada con la ambulancia y más personal policial para llevarse a gente que supuestamente dio positivo a coronavirus”.

Dejó en claro en este sentido que “nadie está en contra de los hisopados, sino que la forma de tratar a los miembros de la comunidad, no hay una consulta. Más allá de que hay un Decreto Presidencial y provincial también está la parte del diálogo que es fundamental y no se está dando”.

“El martes a la noche sucedió un hecho en barrio Esperanza de Ingeniero Juárez y se generó una especie de temor. Según nos contaron los Caciques el procedimiento fue violento porque si sale positivo les alzan y le llevan sin mediar palabras”, aseveró.

Buscan un mejor trato

Reconoció que ante los reiterados hechos “estamos en instancia de diálogo con el Comisario, también el Intendente trata de interceder para que se mejore el trato”.

“Nosotros por nuestra parte estamos coordinando con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas -INAI- para buscar un apoyo institucional para que se corrijan estas actitudes contra la comunidad por parte de la Policía y médicos”, dijo.

Seguidamente Palomo reconoció que “también hay una gran preocupación porque claramente el virus llegó a las comunidades, y hay que cuidarse mucho, tomar conciencia al respecto. Los blancos echan la culpa de la situación a los originarios, dicen que nosotros transmitimos el virus, pero no es así, el virus afecta a todos”.

Finalmente, reconoció que si no mejora el trato para con los miembros de las comunidades realizarían presentaciones en organismos nacionales.

