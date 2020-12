Médicos ya vacunados aseguran que les da más “tranquilidad para seguir trabajando”

Compartir

Linkedin Print

Médicos y enfermeros de varios hospitales provinciales que recibieron hoy la vacuna Sputnik V aseguran que contar con esta primera dosis los hace sentir “mucho más protegidos” y les da “tranquilidad para seguir trabajando” en la lucha contra la pandemia de coronavirus.

Así lo señalaron ante consultas de las corresponsalías de Télam los primeros profesionales de la salud en ser vacunados, mientras las autoridades provinciales que acompañaron el inicio del plan nacional de vacunación pidieron continuar con las medidas sanitarias de distanciamiento social, uso de barbijo e higiene constante.

“La vacuna, responsabilidad individual y testeos: tres pilares fundamentales para decirle adiós a la enfermedad “, resumió la ministra de Salud de San Luis, Silvia Sosa Araujo, a casi un año de declarada la pandemia mundial.

En la localidad bonaerense de Berisso, Abelis Landaeta Flores, médica de terapia intensiva del hospital general de agudos “Mario V. Larrain”, dijo a Télam tras recibir la primera dosis de la Sputnik V que “todos vamos a estar un poco mas tranquilos, protegidos para seguir trabajando para cuidar a quienes nos necesitan”.

Landaeta Flores aseguró que esta vacuna permitirá al personal de salud “continuar más tranquilos para afrontar nuestro trabajo” y reconoció que fue una etapa de “mucho dolor”.

La médica reveló que los momentos más difíciles fueron a la hora de explicar a los pacientes qué les ocurría: “les debíamos decir esto es lo que va a pasar, te vamos entubar, no te dolerá y podés estar tranquilo”.

Juan José Napal, su colega también vacunado, valoró la importancia del operativo al señalar que los profesionales estarán expuestos todavía y con la vacuna “será más seguro”.

“Da tranquilidad ahora seguir trabajando” dijo Napal. También se vacunaron en el hospital de Berisso otros 5 profesionales, como los terapistas Melina Nazarre, Norman Bertazzo, y Armando Baldo.

En Bahía Blanca, el director del hospital Interzonal de Agudos José Penna, Gabriel Peluffo, expresó que sentían “mucha emoción porque es algo que esperábamos todos y empezar la campaña de vacunación es muy importante”. La prioridad es para quienes están en “los sectores con mayor contacto de Covid, es decir, las unidades de terapia intensiva”, dijo Peluffo.

En Mar del Plata, entre quienes recibieron las primeras dosis la jefa médica de Terapia intensiva del Hospital Materno Infantil, Paula Lorena Medici, contó que estaban “muy ansiosos para que empiece esta etapa; somos personas de ciencia y confiamos absolutamente en quienes estudiaron e investigaron para la creación de esta vacuna” y ratificó que la Sputnik V “es totalmente segura”.

“Nos sentimos mucho más protegidos pero hay que seguir poniéndole el pecho a la pandemia”, dijo Gabriel Navarro, médico terapista del mismo hospital, en declaraciones a las que asintieron otras tres enfermeras que fueron vacunadas. En total, son 70 los profesionales de salud del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) y el Materno Infantil que se darán la primera dosis mañana.

En San Luis, la vacunación comenzó a las 9 en la ciudad capital, Villa Mercedes y Merlo, donde cinco profesionales fueron los primeros en recibir la dosis en presencia de la ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo.

La funcionaria remarcó que “la vacuna, la responsabilidad individual y los testeos (son) tres pilares fundamentales para decirle adiós a la enfermedad”.

En Tierra del Fuego, el jefe de terapia intensiva del hospital de Río Grande, Cristhian Svelitze, fue la primera persona en recibir hoy la vacuna rusa y señaló a la prensa que “es una herramienta más para combatir la pandemia y me parece bien que la recibamos quienes trabajamos en terapia”.

El médico aseguró tener “mucha fe” en la vacuna y confió en los científicos que “dejaron su vida para desarrollarla y merecen nuestro respeto”.

En Neuquén, Julián Ivacachi, médico terapista del equipo de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del hospital provincial Castro Rendón, recibió la dosis en el estadio Ruca Che, donde sostuvo que era “una luz de esperanza para poder terminar todo este momento que estamos viviendo todos”.

“En el equipo de salud estamos todos haciendo fila y ansiosos para vacunarnos”, afirmó ante la prensa local.

En Tucumán, el médico Miguel González señaló: “Hay que vacunarse, no lo duden, no tengan miedo”.

El primer tucumano en recibir la Sputnik V dijo que estaba “muy emocionado porque esperamos este momento hace meses. Fueron momentos muy angustiantes, pero siempre con la esperanza de salir adelante”.

En Santa Cruz, funcionarios y profesionales de la salud de Santa Cruz fueron los primeros vacunados en los hospitales de Río Gallegos y de Caleta Olivia. Los primeros inmunizados fueron Laura Beberaggi, secretaria de coordinación de hospitales; el ministro de Salud Claudio García; la directora provincial de enfermería, María Inés Basualdo; el referente de salud del Servicio Penitenciario Provincial, y el director médico del hospital, Mauricio Fernández, entre otros.

José Pérez, conocido en el hospital de Río Gallegos como “El Enfermero Tono”, dijo a Télam tras recibir la vacuna rusa que, a pesar de la “mala prensa, es esperanza”.

“He perdido amigos y hay familias que perdieron muchos integrantes por la pandemia; me duele que la gente descrea”, añadió.

En Río Negro, Estela, una médica que integra el equipo de Terapia Intensiva del hospital Artémides Zatti de Viedma contó a Télam que sintió “alegría, tranquilidad y esperanza” luego de recibir la aplicación de la vacuna.

Compartir

Linkedin Print