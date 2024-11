Medios de EEUU aseguran que Joe Biden autorizó a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance contra Rusia

Medios de Estados Unidos informaron este domingo por la tarde que el presidente Joe Biden autorizó a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance para ataques limitados dentro de territorio ruso.

The Washington Post, The New York Times y la agencia AP, entre otros, citan en sus respectivos informes a funcionarios del Gobierno, bajo condición de anonimato. Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Pentágono lo han confirmado, así como tampoco el Gobierno ucraniano de Volodimir Zelensky.

Según las fuentes que cita The Washington Post, el permiso de Biden para usar las armas estadounidenses es, principalmente, en respuesta al envío a Ucrania de miles de soldados por parte del régimen de Corea del Norte para reforzar a las tropas de Vladimir Putin.

Esos funcionarios aseguran que la decisión de Washington es una señal también para que el dictador Kim Jong-un no envíe más tropas. “Este despliegue inicial ha sido un error costoso”, señaló uno de los funcionarios a ese medio norteamericano.

En esa línea -sobre la supuesta respuesta al envío de tropas norcoreanas- se manifestaron las fuentes que hablaron bajo condición de anonimato con The New York Times y AP.

Las armas autorizadas son concretamente misiles supersónicos guiados llamados ATACMS que pueden transportar cabezas convencionales o de racimo, y tienen un alcance de unos 300 kilómetros.

Según Washington Post, el uso de los misiles inicialmente se centrará en la región de Kursk. Sin embargo, según fuentes familiarizadas con el asunto, el alcance de las operaciones podría expandirse si fuera necesario.

De esta manera, de confirmarse la información, Biden estaría accediendo al pedido que Zelensky viene haciendo hace meses, con el argumento de que solo armas así pueden degradar la capacidad militar rusa significativamente y dar a Ucrania una cierta ventaja sobre el terreno.

Hasta hace poco, la administración de Biden se oponía firmemente a permitir que Ucrania utilizara misiles estadounidenses para atacar en suelo ruso, argumentando el riesgo de una escalada desproporcionada por parte del Kremlin. Sin embargo, la creciente implicación de tropas extranjeras, especialmente las norcoreanas, ha obligado a reconsiderar esta postura.