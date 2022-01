Compartir

Linkedin Print

Si hay un jugador que ha protagonizado partidos altamente atractivos en la vigente edición del Australian Open, ese es el ruso Daniil Medvedev, primer cabeza de serie, quien ayer remontó dos sets en contra y salvó un match point para imponerse por por 6-7 (4), 3-6, 7-6(2), 7-5 y 6-4 al canadiense Felix Auger-Aliassime. Aunque también es el tenista que más cruces ha tenido con el público en Melbourne.

Tras el intenso partido en el que consiguió su boleto a las semifinales, Medvedev volvió a dialogar con el entrevistador del torneo, el ex jugador Jim Courier, quien le preguntó cómo hizo para remontar una desventaja de dos parciales. “Es difícil decirlo. No estaba jugando a mi mejor nivel. No sabía qué hacer. No sé si a la gente le va a gustar pero me dije a mí mismo ‘¿Qué haría Novak?’”, dijo el ruso de 25 años.

Los murmullos del público explotaron de inmediato. El jugador ruso lo advirtió e intentó solucionarlo rápidamente. “Es uno de los mejores como Rafa (Nadal) o Roger (Federer), ellos ganaron muchos partidos como éste”, agregó.

Lo cierto es que Daniil Medvedev ya venía enemistado con las gradas desde su partido de la segunda ronda ante Nick Kyrgios, donde tuvo chispazos con los espectadores y los acusó de tener “un coeficiente intelectual bajo”.

La mención de Djokovic no fue el único gesto desafiante de Medvedev, quien estuvo entre la espada y la pared durante gran parte del encuentro ante un Auger-Aliassime que desplegó un tenis impresionante en la Rod Laver Arena. Pese a que jugó un partido muy desgastante y remontó una desventaja de dos sets por segunda vez en su carrera, le dejó un mensaje en la cámara a su próximo rival.

“No estoy cansado”, escribió Medvedev de cara a su partido de las semifinales ante el griego Stefanos Tsitsipas, que espera que a la tercera sea la vencida en una semifinal del Abierto de Australia –llegó a esta instancia en 2019 y 2021– tras su brillante actuación del miércoles ante Jannik Sinner, a quien derrotó por 6-3, 6-4 y 6-2 en poco más de dos horas.

No hay duda que Daniil Medvedev llegará muy desgastado físicamente a pelear por un lugar en la final, ya que Auger-Aliassime, de 21 años, lo exigió al máximo. El tenista ruso se llevó la victoria después de batallar durante cuatro horas y 42 minutos, en un partido en el que volvió a dar un espectáculo en la pista pero terminó nuevamente enemistado con los aficionados australianos.

Compartir

Linkedin Print