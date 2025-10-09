Mega Secuestro de Drogas y Detenidos: Prefectura Naval Intensifica Operativos Antinarcóticos en Formosa

La Prefectura Naval Argentina (PNA) en Formosa llevó a cabo un importante operativo que culminó con el secuestro de estupefacientes y la detención de dos personas. Este procedimiento se suma a otro de gran magnitud realizado casi simultáneamente en Misiones, sumando el valor de lo incautado más de 400 millones de pesos.

El Prefecto Principal Rubén Darío Albornoz, Jefe de la PNA en Formosa, dialogó con “Exprés En Radio” por FM VLU 88.5, para brindar detalles exclusivos sobre el operativo local y la intensa labor que se realiza en la frontera.

El Operativo en la Zona del «Barco Hundido»

El Prefecto Albornoz relató que la incautación en la capital formoseña tuvo lugar el 7 de octubre en el sector conocido como el Barco Hundido. Una patrulla de la Delegación de Inteligencia Criminal detectó una actividad sospechosa:

“El día 7 de octubre del corriente año una una patrulla destacada de la Delegación de Inteligencia Criminal, dependiente de la Prefectura Formosa, eh se encontraban realizando sus tareas habituales, donde observaron una una lancha, una embarcación realizar el cruce transversal este y que la misma había arrojado bultos sobre la costa que fueron levantados por donde había tres masculinos, uno en una motocicleta y dos de pie.”

Al ser interceptados, los implicados intentaron darse a la fuga, pero la rápida acción del personal de Prefectura permitió la detención de dos de ellos:

“Al momento de ser interceptados, este intentan darse a la fuga, logrando huir por una distancia de 500 m, donde pueden aprender eh uno en el lugar y otro en en el camino de la subida, en la zona del barquito hundido. Este y un tercero que se dio a la fuga…”

El procedimiento, supervisado por el Juzgado Federal N° 1 a cargo del Dr. Pablo Fernando Morales, culminó con el secuestro de 8 kilos y 490 gramos de marihuana. Los dos implicados se encuentran detenidos y a disposición de la justicia.

Alcance de los Secuestros: $400 Millones de Pesos

El jefe de la Prefectura confirmó que la suma de los operativos del mismo día en Formosa y en Misiones asciende a una cifra millonaria. Mientras en Formosa la incautación fue de casi 8.5 kg, el procedimiento en la localidad misionera de Garupá fue de una magnitud considerablemente mayor:

“En la provincia de Misiones también un procedimiento en la localidad de Garupá. Ahí las cantidades secuestradas fueron mayores, fueron más de 100 paquetes de bolsas 213 paquetes de droga. Fue un peso alcanzado de 155 kg. Estos dos procedimientos que se dieron el día 7, la suma ascendió a más de 400 millones de pesos argentinos.”

Análisis de 2025: Frontera “Caliente” y Superación de Estadísticas

El Prefecto Principal Albornoz, quien asumió su cargo a principios de 2025, brindó un panorama sobre la dinámica operativa en la frontera. Calificó la zona como “caliente” debido a la presencia de ciudades habitadas en ambas márgenes del río, lo que facilita actividades ilícitas.

“La dinámica en la zona fronteriza, es una zona denominada caliente. Este, en particular esto porque hay ciudades habitadas en las dos márgenes, por lo que el contrabando este está a la orden del día lo mismo que el narcotráfico.”

Consultado sobre la actividad de la PNA durante el año, el Prefecto Albornoz reveló que las estadísticas de intervención han superado las de años anteriores, un fenómeno que se atribuye en parte a la diferencia cambiaria que incentiva los cruces no habilitados.

“Se ha superado las las estadísticas comparadas de años anteriores. Esto bien siempre se ha trabajado y la diferencia cambiada que hay actualmente hace que por ahí más gente se tiende en realizar esos cruces transversales por pasos no habilitados y configuran la falta en sí misma, una contravención en sí misma cruzar por lugares no habilitados…”

La intensificación del trabajo se refleja en las cifras:

“Estamos incluidos más de 100 sumarios judiciales de contrabando y más todos los que no constituyen por ahí un sumario, pero si causa más de 200 procedimientos en el año. Es una cantidad más importante, a veces hay más de uno por día.”

Alerta por la Bajante del Río: No Hay Balnearios Habilitados

Finalmente, el Prefecto Albornoz aprovechó la entrevista para reiterar a la comunidad la importancia de las medidas de seguridad y la restricción para el uso recreativo del río Paraguay.

“Por el momento no hay ningún balneario habilitado para realizar este eh en forma recreativa, ya que no hay lugares con guardavías, que seguramente oportunamente el municipio, como lo hace todos los años tan profesionalmente, el municipio y la provincia va a saber cuáles son los balnearios, pero por el momento no hay ninguna…”

Advirtió que la bajante del río, que actualmente se encuentra en 1.83 metros, ha vuelto más peligrosa la navegación y las costas:

“La bajante que se viene presentando hace más de un mes eh en nuestro río hace que la propia dinámica del río que que se el río baja hacia el medio del canal formando de esa manera más peligroso para los ocasionales bañistas.”

Recordó que el número de emergencias de Prefectura está habilitado las 24 horas, los 365 días del año, para atender cualquier requerimiento en la zona acuática.