Melconian dijo que las medidas no marcan «un antes y un después»

El expresidente del Banco Nación le puso freno a la expectativa tras los anuncios del ministro Luis Caputo y aseguró que tendrán bajo impacto en la economía real. «Mi canuto sigue siendo mi canuto», dijo.

El economista Carlos Melconian hizo un análisis sobre las recientes medidas del Gobierno para tratar de que los dólares del colchón se utilicen en el día a día de la economía, como parte del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros Argentinos.

En una entrevista por Radio La Red, el extitular del Banco Nación opinó que los anuncios realizados por el ministro Luis Caputo no marcan un punto de inflexión en la economía del país y sostuvo que tendrán bajo impacto entre los ahorristas: «No hay un antes y después de este anuncio».

«Yo le bajo las expectativas (a las medidas). Porque en Argentina, muchas cosas van a depender del tiempo y de la confianza, no de una norma», remarcó Melconian.Fiel a su estilo coloquial, Melconian explicó que los ahorristas no se verán incentivados a volcar sus fondos a la circulación legal ante la falta de un programa económico integral.

«El canuto es canuto. Yo tengo un canuto y si vos me decís que hoy puedo comprar una moto, mi canuto sigue siendo mi canuto», expresó, en referencia a los ahorros guardados fuera del sistema financiero.

Para el exfuncionario, los anuncios se enmarcan en un contexto de políticas económicas caracterizadas por la «experimentación», sin un impacto transformador de forma inmediata en la dinámica financiera de los ciudadanos.

Consideró que permitir oficialmente el uso de estos fondos no altera significativamente las decisiones de los ahorristas, ya que «las restricciones prácticas o la falta de incentivos concretos limitan el impacto de la medida».

«Hay que hacer las cosas dentro de un programa, donde primero vas a una cosa y después pasás a la otra», resaltó.

Por último, fue tajante al cuestionar el modo en que el Gobierno comunica sus políticas: «No le hago asco al proceso de prueba y error, porque así es la vida. Lo que digo es: no me lleven a que ponés un tema de la agenda y todos los monitos bailan alrededor de eso».