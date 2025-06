Melisa Gretter: «Queremos volver a dejar al país lo más alto posible»

Desde la Ciudad de Buenos Aires, la capitana nacional compartió sus sensaciones sobre el presente de la Selección Mayor Femenina. La preparación en el país continuará hasta el 26 de junio.

La Selección Mayor Femenina ya trabaja en Buenos Aires con la mente puesta en la AmeriCup 2025, el certamen continental que se disputará en Santiago de Chile a partir del 28 de junio. Con la base completa del campeonato sudamericano y la incorporación de piezas clave, el plantel comenzó una etapa clave en su preparación..

En ese escenario, la voz de Melisa Gretter marca el pulso, el compromiso y el espíritu del grupo: “Tenía muchísimas ganas de ver a las chicas, de que llegue este día y poder juntarnos de nuevo con la Selección. Con esas ganas de poder volver a dejar a la Argentina en lo más alto posible”, comenzó la capitana en su charla con Prensa CAB.

Tras una destacada campaña en el Spar Gran Canaria de la Liga Endesa, la base nacional decidió dar un nuevo paso en su carrera y volver al básquet brasileño, esta vez para vestir los colores del Unimed Campinas. “Me encuentro muy bien. Aproveché esta oportunidad de ir a jugar a Brasil para mantenerme en ritmo y llegar de la mejor forma a esta concentración”, continuó.

A poco menos de un año de la histórica consagración en el Sudamericano, Melisa Gretter no olvida lo que ese logro representó: “Fue muy importante, no sólo para nosotras como jugadoras, sino también para el país. Fue una alegría enorme”. Durante ese torneo fue reconocida dentro del quinteto ideal, una distinción individual que compartió con Florencia Chagas.

El equipo conducido por Gregorio Martínez buscará una de las seis plazas en juego rumbo al Premundial, con el gran anhelo de clasificar a la Copa del Mundo de Berlín de 2026. “Todas venimos acá con esa ilusión. Sabemos que tenemos que trabajar duro porque tenemos un torneo muy difícil pero creo que el grupo está unido y está con ganas. Eso es lo más importante”, enfatizó con un gran entusiasmo.

Con la mirada firme en lo que viene, la MVP de La Liga Femenina 2017 también hizo hincapié en el impacto a futuro: “Las jugadoras más grandes tenemos en mente lograr esa clasificación, no sólo por lo deportivo, sino porque eso ayuda a seguir creciendo el básquet femenino y a reafirmar que las cosas se están haciendo bien”, cerró.