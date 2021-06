Melody Luz, bailarina de La Academia, acusó al Tucu López de “violencia psicológica”

Compartir

“Cuando me enteré que él estaba con Jimena (Barón) me daban ganas de decirle a ella: ‘Amor, salí de ahí’…”, aseguró Melody Luz al recordar su romance con el Tucu López. La bailarina realizó graves acusaciones contra el conductor, luego de su eliminación de La Academia, el certamen de ShowMatch, en el que se desempeñó como partenaire del Cucho Parisi, el cantante de Los Auténticos Decadentes.

En una entrevista con el ciclo La Previa de La Academia, la artista se mostró triste por ser la primera eliminada del certamen que conduce Marcelo Tinelli. Y durante la charla, cuando le consultaron cómo había sido su vínculo sentimental con López al principio no quiso hablar, pero luego se animó a dar detalles de la relación: “Fue hace mucho tiempo. Estuve en SEX (el espectáculo de José María Muscari) desde el principio, el 2019. Surgió que estuvimos muy poco tiempo. Pero ese poco tiempo que estuvimos la pasé mal”.

“¿Fue un noviazgo?”, le consultó uno de los integrantes del programa de Ciudad Magazine conducido por Lourdes Sánchez y Lizardo Ponce, también participantes de La Academia. “Es lo que pintó, pero nunca lo fue”, respondió Melody y señaló que hubo infidelidades del ex de Jimena Barón, jurado del certamen. Ante la insistencia de las preguntas de los panelistas, la joven afirmó: “¿Saben que no quiero? Que se hable de mí por él. Yo soy más que esa breve relación. La pasé mal porque hubo mucha violencia psicológica”.

Esta acusación sorprendió a todos los que estaban en el estudio. “Es grave. Pero bueno me estoy sincerando. Hubo manipulación y celos”, explicó la joven. “¿Tus compañeros de Sex lo veían?”, le consultaron. “Yo creo que me veían como la boluda…”, respondió y no quiso dar muchas explicaciones. Luego agregó: “Todo estaba muy a la vista y cuando una, no voy a decir enamorada, pero estaba enganchada, hay cosas que te cuesta ver o que dejás pasar”.

¿Cómo siguió el vínculo luego de la separación con López? “Seguimos siendo compañeros de SEX, yo estuve hasta marzo. Soy una persona que cuando me hacés mal paso a ignorarte completamente. No hablé con él, ni en pedo…. Al principio estaba con rencor y no le podía hablar, pero este año le decía: ‘Hola, todo bien…’. Ya es una vida pasada para mí”, manifestó Melody, tratando de minimizar el asunto.

Durante la entrevista, la bailarina contó que también tuvo un breve romance con Agustín Cachete Sierra, su compañero del espectáculo SEX que también está participando en La Academia luego de haber sido la gran revelación y el ganador del Cantando 2020. “Estuve con Cachete pero nunca llegamos a ser novios. Fue mucho después de haber estado con el Tucu. Él sí estaba celoso cuando no pasaba nada… A Cachete lo quiero muchísimo. Me habló en marzo para decirme si quería bailar en La Academia. Le dije que sí, pero al final no bailamos. Es una persona humilde y súper respetuosa…”, finalizó la joven.

