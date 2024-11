Melody Luz por la invasión a su privacidad: «La gente no respeta nuestro espacio»

En un mundo donde las redes sociales amplifican las voces de todos, Melody Luz, reconocida bailarina y pareja de Alex Caniggia, alzó la suya para revelar las dificultades de vivir bajo el constante escrutinio público. En un mensaje crudo y directo compartido en sus historias de Instagram, desnudó la realidad de una fama que no siempre brilla con luces de neón, sino que a veces se presenta como una sombra asfixiante.

“Quiero compartir algo que nos sucede como pareja a Alex y a mí. No existen las salidas normales”, comenzó su relato. Melody explicó cómo la vida cotidiana, algo tan sencillo como ir al cine o a un restaurante, se transforma en una escena caótica donde las solicitudes de fotos y los intentos de interacción superan cualquier límite. “Lo que era una salida tranquila y familiar se convierte en algo revoltoso. Entonces, lo evitamos”.

La pareja de Caniggia no solo denunció la intensidad de los pedidos de fotografías, sino un comportamiento que va más allá: la invasión directa de su privacidad. “Está todo bien con que haya gente que pida fotos, pero el tema es cuando se quedan charlando. O sea, la gente flashea confianza y te empieza a preguntar cosas, incluso dónde vivís”, confesó, al dejar entrever la incomodidad de sentirse expuesta más allá de lo tolerable.

Lo que más inquieta a la bailarina es la actitud de quienes intentan grabar a su hija Venezia, a pesar de su decisión firme de no mostrarla públicamente. “Es súper incómodo. Y logran que cada vez salgamos menos”, expresó la joven al mostrar su frustración ante un comportamiento que traspasa el respeto por los espacios íntimos.

El impacto emocional no es menor. Luz abordó un tema que muchas figuras públicas enfrentan, pero pocas veces se discute abiertamente: la ansiedad. “Después no entienden cuando los personajes públicos sufren de ansiedad. Imaginate que te digan ‘bancátela o no salgas de tu casa’. Mejor trabajar la empatía y el respeto”, reflexionó, apuntando a la falta de consideración que atraviesan quienes están bajo el foco mediático.

“No somos un cajero automático de información”, concluyó con firmeza al dejar en claro que, aunque agradecen el cariño del público, la línea entre la admiración y el irrespeto debe ser cuidadosamente trazada.

Cabe recordar que hace solo unos meses, Venezia cumplió su primer año. Como ocurre en estos casos, se realizó una espectacular fiesta temática que fue ampliamente compartida en sus redes sociales. El evento se llevó a cabo en un salón decorado como un mágico bosque y la mayoría de los comentarios se referían a saludos y felicitaciones a la cumpleañera. Sin embargo, en medio de la celebración, surgieron críticas hacia la pareja por su decisión de no mostrar el rostro de la niña en las imágenes.

Tantas fueron las voces que se alzaron en contra de la decisión de los padres, que fue la propia Melody quien respondió enfáticamente a las quejas, al explicar que su elección estaba motivada por la necesidad de proteger la privacidad y seguridad de su hija. “No tengo los ovarios a punto de explotar, los tengo ya explotados, creo. O sea. ya me rompieron bastante las pelotas, para ser clara y concisa, con el siguiente tema, y con otras cosas también”, comenzó su relato, exponiendo desde el principio y de manera enfática su malestar.

“Me tienen un poco harta cuestionando por qué no muestro a mi hija en redes sociales. Para empezar, es porque soy la madre y así lo elijo, y si creo que está bien, me parece que no debería de cuestionarse, ¿no?”, señaló al dejar en claro su autoridad al momento de decidir sobre todo lo que concierne a su hija.

Sin dejar de lado el fastidio, continuó expresando que “la gente es muy metida y le gusta hablar al pe…, así que a esa gente que le gusta hablar al pe… vamos a intentar a ver si les entra y les queda ahí”, enfatizó, y aclaró su punto de vista: “Exponer a menores en redes sociales me parece que no sabemos las consecuencias que tiene, creo que confiamos en que la mayoría de las personas son buenas, y me encantaría creer que son buenas. Y creo que aún así no la mostraría”, manifestó.